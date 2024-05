Women in Tech Global et ONU Femmes appellent à briser le plafond de verre dans sa nouvelle campagne

Dès leur plus jeune âge, les filles apprennent que le ciel a des limites. Qu'il s'agisse de subir des préjugés sexistes à l'école ou d'être promues plus lentement que leurs pairs masculins, les femmes sont confrontées au "plafond de verre" omniprésent à bien des égards. Au niveau mondial, les femmes n'occupent que 28,2 % des postes de direction sur leur lieu de travail. Sur l'ensemble des PDG des entreprises du classement Fortune 500, 5,8 % sont des femmes. Malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, si le rythme actuel du changement se poursuit, la part des femmes dans les postes de direction n'atteindra que 30 % d'ici à 2050.

Women in Tech Global, avec le soutien d'ONU Femmes, a lancé une campagne mondiale de sensibilisation à l'existence persistante de barrières invisibles mais omniprésentes - souvent appelées "plafond de verre" - auxquelles les filles et les femmes sont confrontées dans divers secteurs, y compris les STIM. Le film de la campagne a été présenté en avant-première lors du sommet mondial Women in Tech 2024 à Paris.

Dans ce film, créé par le studio créatif parisien WAY TV et fait par la réalisatrice canadienne Maïlis, nous sommes transportés dans le monde imaginaire d'une petite fille nommée Lily. Elle navigue dans un monde où le plafond est littéralement très bas, presque à portée de main. Sa chambre, sa salle à manger, et même le plafond de son école, tout semble limité. Le film transpose le plafond de verre métaphorique dans le domaine physique, rendant visibles et indéniables les barrières invisibles auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes filles du monde entier.

À travers cet univers métaphorique, le film dépeint les contraintes sociétales qui limitent les ambitions et les réalisations des femmes, contrairement aux hommes à qui l'on dit souvent, dès leur plus jeune âge, que le ciel n'a pas de limites. La campagne appelle à la confrontation et à la remise en question du plafond de verre, nous rappelant les vastes possibilités qui s'offrent à nous lorsque ces barrières sont franchies.

« Cette campagne est un appel au changement sociétal, préconisant des efforts collectifs pour démanteler les obstacles qui limitent le potentiel des femmes et des jeunes filles. Ensemble, nous pouvons briser ces barrières et faire en sorte que chaque fille sache que le ciel n'a pas de limites. Cette collaboration avec ONU Femmes et WAY TV traduit notre vision en un récit qui non seulement résonne mais aussi catalyse l'action collective », a déclaré Ayumi Moore Aoki, fondatrice et PDG de Women in Tech Global.

« Face au 'plafond de verre' omniprésent qui limite les ambitions des filles et des femmes dans le monde entier, notre partenariat avec Women in Tech Global souligne notre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles dans le domaine des TIC. Grâce à des initiatives conjointes telles que 'Beyond Ceilings', nous nous efforçons de briser les barrières et de faire en sorte que chaque fille sache que son potentiel est illimité. Ensemble, nous pouvons briser le plafond de verre et créer un monde où l'égalité des sexes n'est pas seulement un objectif, mais une réalité », a déclaré Belén Sanz Luque, directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Europe et l'Asie centrale.

Le Bureau régional d'ONU Femmes pour l'Europe et l'Asie centrale (ECA) et Women in Tech Global ont signé un protocole d'accord en 2023 pour renforcer leur coopération et promouvoir des initiatives conjointes visant à autonomiser les femmes et les filles dans le domaine des TIC à travers l'Europe et l'Asie centrale.

