Le mobilier de bureau comme facteur de bien-être au travail

Il peut notamment être acquis grâce aux mobiliers (couleur, matière, aménagement, etc) qui constituent la qualité du poste de travail et de l'environnement professionnel. Le bien-être à travers le mobilier permet ainsi d'optimiser la qualité de la vie professionnelle.

Des mobiliers de bureau ergonomiques

Un mobilier ergonomique, en plus d'être confortable et pratique, permet surtout d'éviter les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) qui sont des problèmes connus à cause de l'inconfort et de l'immobilité au bureau. Comme la plupart des employés passe la majorité de leur temps sur leur poste de travail, leurs muscles restent inactifs. Cela peut par la suite affecter le fonctionnement du corps et provoquer des douleurs lombaires.

Afin d'éviter ces situations, il faut prioriser le mobilier de bureau ergonomique, notamment les sièges et les bureaux. Les premiers possèdent une assise et un dossier confortables, des accoudoirs sont souvent inclinables et leur hauteur peut être adaptée à n'importe quel bureau. Les seconds doivent avoir une hauteur arrivant au niveau des coudes lorsque la personne sera assise. Ils doivent présenter un espace libre où l'utilisateur peut mettre ses jambes et modifier sa posture à volonté (jambes croisées ou allongées, genoux pliés, etc.).

Des mobiliers de bureau insonorisés

Il n'est pas rare qu'une entreprise soit constituée d'un vaste open space dont les bureaux sont uniquement séparés par de petites cloisons. Dans ce cas-là, les salariés font face à des bruits et des nuisances sonores diverses. C'est une situation où le bien-être au travail est négligé, car être exposé à des bruits nuit souvent à la concentration d'une personne et baisse sa performance. Pour ne pas en arriver là, les entreprises doivent choisir des mobiliers insonorisés qui permettent de lutter contre les nuisances sonores. Certes, ils n'éliminent pas les bruits à 100%, mais ils les réduisent efficacement.

Ainsi, grâce à ces mobiliers, vous n'aurez plus à supporter le bruit énervant du clavier que votre voisin tapote ou encore la conversation au téléphone qu'il est en train d'effectuer. Ils assurent votre bien-être, car ils vous offrent votre espace personnel.

Aujourd'hui, il est facile de se procurer du mobilier de bureau directement en ligne. Des enseignes comme Bureau Vallée proposent une vaste gamme de mobilier et d'accessoires de bureau ergonomiques, qui garantissent qualité et confort aux salariés.

Des mobiliers pour se détendre

Selon de nombreuses études, la sieste est indispensable pour booster la productivité au travail. Bien sûr, il faut la prendre lors des heures de pause. Il existe aujourd'hui des mobiliers de bureau spécialement construits pour la sieste. Parmi ces équipements modernes, il y a la chaise inclinable qui possède un repose-pied où vous pouvez allonger vos jambes, vous détendre un peu et faire un petit somme. Une sorte de simulation de lit.

En définitive, le mobilier de bureau joue un rôle important pour les entreprises. Celles-ci doivent bien sélectionner leurs équipements afin d'assurer le bien-être de leurs salariés. Noter qu'il ne suffit pas de bien choisir les mobiliers, il faut aussi savoir les aménager. Ces critères respectés, le personnel sera à l'aise, motivé et ainsi plus performant.