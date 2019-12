Après WeWork, la fin des valorisations excessives ?

De 47 milliards de dollars de valorisation début septembre à 8 milliards fin octobre. En deux petits mois, la licorne WeWork, champion mondial du coworking, a vécu une descente aux enfers spectaculaire. La pépite californienne allait s'introduire en Bourse, mais sa valorisation a fondu comme neige au soleil face à l'œil avisé des investisseurs. Après plusieurs réductions substantielles de son prix d'introduction, la bulle s'est dégonflée. Les failles d'un modèle économique bancal ont été exposées au grand jour, l'IPO est tombée aux oubliettes et l'entreprise s'est retrouvée tout d'un coup sans cash et dans le rouge : - 1,25 milliard de dollars de pertes au seul troisième trimestre. Sauvé in extremis par son principal investisseur, le japonais SoftBank (qui a doublé sa mise avec 8 milliards de dollars réinvestis fin octobre pour éviter le crash), WeWork restera comme un cas d'école de la survalorisation de certaines pépites de la tech.

Un symbole des limites du modèle startup, caractérisé par une course folle à la croissance au mépris de la rentabilité. N'est pas Google, Facebook ou Amazon qui veut ! Mais le brutal retour sur terre de WeWork signifie-t-il pour autant que 2020 va...