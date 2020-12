Dazn, le "Netflix du sport", peut-il s'imposer en France ?

Et un acteur supplémentaire sur le marché ultra-concurrentiel du streaming et des droits sportifs en France. Dazn, plateforme de streaming vidéo surnommée le "Netflix du sport", débarque discrètement dans l'Hexagone ce mardi. Le service, qui se prononce "Da Zone", a été contraint de repousser son déploiement massif à l'international -initialement prévu le 2 mai- en raison de la pandémie mondiale du coronavirus.

Dazn propose un abonnement mensuel sans engagement à 1,99 euro, permettant d'accéder aux contenus via application mobile (disponible sur les systèmes d'exploitation iOS et Android), mais aussi tablettes, ordinateurs et télévisions connectées. Au programme : un catalogue extrêmement réduit, centré sur la diffusion à la demande et en direct des compétitions de boxe - exclusivement accessibles et commentées en anglais. Des documentaires, des archives de combats et des émissions hebdomadaires sont également prévus.

8 millions d'abonnés dans le monde

Lancé au Royaume-Uni en 2016, Dazn est détenu par le milliardaire...