Conduite autonome : Mobileye (Intel) valorisée 17 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse

En 2017, Mobileye avait été rachetée plus de 15 milliards de dollars par l'américain américain. Cinq ans plus tard, pour son introduction en Bourse à New York, la pépite israélienne n'a fait progresser sa valorisation que de deux milliards. La filiale d'Intel, spécialisée dans l'assistance et la conduite autonome, a communiqué mardi soir son prix d'introduction, de 21 dollars par action, la valorisant à 17 milliards de dollars. Si cette ambition est supérieure à il y a un mois, elle est toutefois nettement en dessous des ambitions encore affichées l'an dernier.

Fin 2021, elle tablait encore sur une valeur en Bourse de 50 milliards de dollars, selon plusieurs médias. Mais sur le marché longtemps fantasmé de la conduite de véhicules sans chauffeur, le principe de réalité - et de sécurité - a finalement pris le dessus. Aux Etats-Unis, les voitures autonomes provoquent encore un accident tous les 508.000 kilomètres.

Selon son fondateur et directeur général, Amnon Shashua, le rachat par Intel visait à accélérer le développement de la conduite autonome, alors que le groupe était surtout implanté jusqu'ici dans l'assistance à la conduite.

De l'assistance pour de la conduite automatisée

En plus de cela, ses premiers pas à Wall Street interviennent sur fond de net ralentissement des introductions en Bourse, dans un contexte de resserrement des taux d'intérêt. Désormais, de nombreuses entreprises se montrant frileuses face à un marché volatil et un environnement macroéconomique incertain.

Dans le détail, Mobileye va vendre à l'occasion de son entrée en Bourse 41 millions d'actions ordinaires, ce qui doit lui permettre de lever 861 millions de dollars au total.

La société israélienne, basée à Jérusalem, sera cotée sur la Bourse électronique Nasdaq sous le symbole MBLY.

Mobileye, qui compte aujourd'hui environ 3.100 employés, dit avoir équipé plus de 125 millions de véhicules depuis sa création, en 1999, et collaborer actuellement avec plus de 50 constructeurs.

Sur les trois premiers trimestres de 2022, les montants levés par introduction ont chuté de 93% à Wall Street, selon Renaissance Capital.

