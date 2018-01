HP rappelle des batteries d'ordinateurs qui peuvent prendre feu

"Allumer le feu" ? Très peu pour HP ! Le groupe informatique américain a procédé jeudi au rappel mondial de batteries au lithium-ion de certains modèles d'ordinateurs, qui présentent un risque de surchauffe et d'incendie.

"Ces batteries sont susceptibles de surchauffer, et exposent les clients à un risque d'incendie et de brûlures", écrit le groupe sur son site internet.

"Les batteries affectées par ce programme étaient livrées avec des ordinateurs portables HP Probook 64x (G2 et G3), HP ProBook 65x (G2 et G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 et des stations de travail mobiles HP ZBook (17 G3, 17 G4 et Studio G3) spécifiques vendus dans le monde de décembre 2015 à décembre 2017", détaille le groupe, qui évoque un rappel préventif.