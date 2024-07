Pourquoi l'échec commercial de l'Apple Vision Pro n'est pas une surprise

L'effet « waouh » des débuts aura été de courte de durée. Les consommateurs ne semblent pas convaincus de l'utilité de l'Apple Vision Pro, lancé en France en ce 12 juillet et vendu depuis février aux États-Unis. C'est en tout cas ce que semblent dire des chiffres de IDC, relayés par Bloomberg. Le cabinet de conseil estime que les ventes ont baissé de 75 % ce dernier trimestre aux États-Unis, où la marque n'a pas atteint les 100.000 unités vendues. Résultat, elle pourrait échouer à franchir le cap des 500.000 sur l'année. Les ventes dans d'autres pays (en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Chine, en Australie, au Japon...) devraient rehausser légèrement les chiffres, note IDC, sans inverser la tendance.

Cet objet qu'Apple présente comme un « ordinateur spatial » s'apparente à un smartphone que l'on peut porter sur son visage, afin de consulter ses e-mails, regarder un film, naviguer sur le web, jouer à un jeu vidéo...

Lire aussiDans les transports et les foyers, l'Apple Vision Pro crée de nouvelles interactions sociales

Des appareils rendus

Sa présentation avait suscité un certain engouement au départ -la qualité des images et de l'interface avaient notamment été soulignée par les premiers utilisateurs. Les premiers exemplaires se sont retrouvés rapidement en rupture de stock. Mais assez vite de premières critiques sont remontées : la lourdeur de l'appareil, sa propension à donner des migraines, son absence de cas d'usage réellement utile...

The Verge rapportait en février que plusieurs utilisateurs avaient réclamé un remboursement les jours suivant l'achat de leur Vision Pro. « Bien qu'il soit aussi magique que je l'espérais, il est tout simplement trop inconfortable à porter, même pour de courtes périodes, en raison de son poids et de la conception de la sangle. Je voulais l'utiliser, mais je redoutais de le mettre », explique notamment Parker Ortolani, chef produit du média, qui a décidé lui aussi de rendre son appareil. Un autre utilisateur se plaignait sur X du manque d'applications : pas assez de jeux pour servir de divertissement, et pas assez convaincant pour une utilisation au travail.

Son prix exorbitant -3.500 dollars aux États-Unis et 4.000 euros en France- est lui aussi mise en cause, d'autant plus qu'il parait démesuré face à son principal concurrent sur le segment de la réalité virtuelle, le Meta Quest 3, sept fois moins cher... En conséquence, le Vision Pro se retrouve à prix « cassé », autour de 2.500 dollars, sur les sites de revente, signe que l'engouement est bel et bien retombé comme un soufflet.

Apple n'avait pas prévu d'en faire un produit grand public

Ces ventes faiblardes étaient toutefois prévisibles. Apple a assumé dès le départ de faire de l'Apple Vision Pro un produit pas totalement fini, et destiné un public initié, contrairement à ses autres produits. Son lancement a fait l'objet d'une conférence et d'une campagne publicitaire relativement discrètes -par rapport à celles consacrées aux nouveaux iPhone ou à l'Apple Watch, pensés comme des produits grand public. La marque prévoyait dès le départ de ne vendre que 800.000 exemplaires la première année. C'est deux fois plus que les prévisions actuelles certes, mais cela reste un chiffre restreint, comparé aux millions d'unités pour ses autres produits.

Lors de sa dernière conférence dédiée aux développeurs, l'intelligence artificielle générative d'Apple a clairement volé la vedette aux quelques nouvelles fonctionnalités de son casque de réalité virtuelle (une nouvelle interface, de nouveaux gestes pour contrôler l'appareil et de nouvelles fonctionnalités photo).

Lire aussiApple : le casque de réalité mixte Vision Pro peut-il devenir le successeur de l'iPhone ?

The New York Times note que le Vision Pro marque un changement de stratégie chez la marque à la pomme. Celle-ci adopte une démarche plus humble que pour ses autres lancements, observe le journal. Avant sa commercialisation, Apple avait fait appel à des développeurs-testeurs pour éprouver le produit, une démarche assez inédite pour l'entreprise, notait le journal. Et même après sa commercialisation, l'idée était d'abord de le vendre à des utilisateurs-développeurs qui testeront le produit et trouveront des applications. Ce n'est que dans un second temps que le produit deviendra moins cher et donc plus grand public. L'analyste Benedict Evans estime qu'ainsi Apple fait une projection dans le futur, comparable au lancement du Macintosh au prix très élevé et qui peinait à convaincre au départ les utilisateurs.

Meta se démarque de son concurrent

Mais pas sûr qu'Apple, qui par ailleurs voit sa domination sur le marché des smartphones s'éroder, connaisse un jour un grand succès avec ce casque, même s'il est vendu moins cher. La firme s'est positionnée sur un marché qui stagne depuis plusieurs années. En 2023, l'industrie a vendu 8 millions d'équipements de réalité virtuelle, contre 10 millions en 2022 avec un fort taux d'abandon, précise Benedict Evans. Et ce alors que les géants du numérique ne cessent depuis plusieurs années d'essayer de nous faire porter lunettes et autres casques.

Meta se distingue toutefois de ses rivaux. Selon les chiffres de la plateforme de jeu vidéo Steam, le Meta Quest 3 est le casque le plus populaire chez les joueurs. Et ses lunettes co-créées avec Ray-Ban, lancée fin 2023, séduisent elles aussi, alors que leur première version avait peiné à convaincre sur le long terme. Cette version 2 fait même mieux qu'attendue, l'entreprise a dû accélérer leur production en février dernier, rapporte le média spécialisé Mixed. Ces lunettes permettent de prendre des photos, filmer, mais aussi d'être conseillés par une IA (cette dernière option est uniquement disponible aux Etats-Unis et au Canada)... Un usage moins invasif que celui proposé par les casques.