Dans les transports et les foyers, l’Apple Vision Pro crée de nouvelles interactions sociales

« J'ai combien de doigts ? » Quand ils croisent un utilisateur portant un Apple Vision Pro dans le métro ou dans le hall d'un hôtel, beaucoup de passants sont tentés de poser cette question. On peut les comprendre. L'objet ressemble à un casque de ski high-tech recouvrant la moitié du visage. Difficile d'imaginer que le porteur a conscience de l'environnement qui l'entoure. Deux semaines après le lancement commercial de ce casque de réalité virtuelle aux Etats-Unis, le Wall Street Journal fait un compte-rendu des premières interactions sociales nées de son utilisation. Les early adopters décrivent les premiers regards comme « éberlués » vis-à-vis de ce gadget vendu 3.500 dollars.

Le même étonnement que pour les Airpods

L'Apple Vision Pro se présente comme un « ordinateur spatial » selon les termes employés par la société de Cupertino. Il s'apparente à un smartphone que l'on peut porter sur son visage, afin de consulter ses e-mails, regarder un film, naviguer sur le web, jouer à un jeu vidéo... Pour contrôler les applications, le mouvement des yeux et des doigts suffisent. En portant le casque, les utilisateurs peuvent continuer de voir le monde qui les entoure. C'est principalement cette fonctionnalité qui semble causer l'incompréhension des personnes observant un utilisateur.

Le Wall Street Journal compare cet étonnement aux premières réactions face aux AirPods. A leur sortie en 2016, les écouteurs sans fil d'Apple avaient été la risée d'une partie de la presse tech et des internautes, jugés inutiles et leurs porteurs ridicules. Dans les années 2000, l'écran tactile des smartphones avait aussi laissé des observateurs dubitatifs.

Des vidéos sur les réseaux sociaux parfois trompeuses

Pour le moment, les porteurs du Vision Pro sont avant tout perçus comme des objets de curiosité. Ben Parr, entrepreneur de la tech, précise au quotidien économique avoir porté le casque dans un avion et dans le lobby d'un hôtel, et avoir reçu une dizaine de demandes de personnes souhaitant l'essayer.

Nikias Molinas, un youtubeur espagnol d'une vingtaine d'années, partage sur TikTok depuis quelques jours sa vie quotidienne équipée du casque. Dans le métro new-yorkais bondé, personne ne prête attention à son nouveau gadget et à la façon dont il tape sur un clavier qu'il est le seul à voir. En revanche, dans le vol retour pour Barcelone (il a fait le voyage aux Etats-Unis spécialement pour acheter le casque), il intrigue les passagers et agace une hôtesse de l'air qui ne cesse de lever les yeux aux ciels en le regardant.

De nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux sont toutefois trompeuses, relève Numerama. Certaines, où l'on voit des utilisateurs déambuler dans la rue tout en faisant des gestes étranges, seraient uniquement tournées pour devenir virales. Sur X, un certain Dante Lentini se filme dans sa Tesla en mode autopilot (conduite autonome), casque vissé sur le nez, tel l'homme des années 2020 qu'il veut être. Il a reconnu plus tard que la vidéo, visionnée plus de 26 millions de fois, était une mise en scène. « On vient de dépenser 3500 dollars dans cet objet, autant trouver des moyens d'en tirer profit », déclare-t-il au Wall Street Journal.

En pratique, il est quasiment impossible d'utiliser le casque d'Apple en mouvement. Brian Chen, journaliste au New York Times, explique que durant son test de l'appareil, il a failli trébucher en promenant ses chiens et s'est senti nauséeux alors qu'il cuisinait debout.

Il est en revanche possible, comme évoqué plus haut, de le porter dans le métro, dans un train ou sur le siège passager d'une voiture, à condition de rester en position statique. Il existe bien un mode « travel » permettant d'afficher les applications en réalité augmentée, mais celui-ci ne fonctionne que si l'un des points du décor dans lequel vous vous trouvez reste identique (le siège de devant par exemple).

Apple ne vise pas le grand public

En revanche, dans l'intimité d'un foyer, le casque donne lieu à des scènes d'un nouveau genre a priori plus crédibles. Comme le notent les premières critiques, le Vision Pro est avant tout un objet qu'on ne partage pas et qu'on utilise seul. Un père de famille explique ainsi au Wall Street Journal avoir pu regarder un film via l'appareil alors que sa fille d'un mois faisait une sieste sur lui. Il s'est ensuite couché aux côtés de sa femme avec l'idée de continuer le visionnage de son film, avant de finalement se raviser, ayant peur d'isoler sa partenaire.

Le prix du casque limite ce nouveau genre d'activités à un nombre restreint de consommateurs. Mais les premiers 200.000 exemplaires se sont malgré tout vendus en quelques heures. En France, la date de commercialisation n'a pas encore été annoncée.

Contrairement à l'iPhone ou à l'Apple Watch, Apple met ici en vente un produit qui, même s'il est bluffant selon certains retours, n'est pas encore dédié au grand public. Ce sont donc aux premiers acheteurs d'en définir les usages, sur le regard - curieux et agacé - de leurs congénères. Pour l'analyste américain Benedict Evans, Apple fait ainsi une projection dans le futur. Comme si la marque avait lancé l'iPhone en 2002, plutôt qu'en 2007, à un prix plus élevé et sans cas d'usage très précis.

