Voiture autonome  : Apple renonce à construire l'Apple Car, une « véritable bombe pour l'entreprise »

Apple jette l'éponge. Selon Bloomberg, qui a révélé l'information, la marque à la pomme a renoncé à construire sa voiture autonome, l'Apple Car. Près de 2.000 employés du fabricant de l'iPhone travaillaient sur ce projet tenu secret, selon l'agence de presse.

Cette décision constitue une « véritable bombe pour l'entreprise », commente Bloomberg, car le projet représentait « plusieurs milliards de dollars » et « l'aurait propulsé dans un tout nouveau secteur d'activité ».

Apple avait commencé à travailler sur une voiture en 2014, espérant concevoir un véhicule électrique entièrement autonome, doté d'un système de navigation à commande vocale. « Cela représente une « petite déception, car à Cupertino (le siège d'Apple, ndlr), on pensait qu'avec environ 2.000 employés, une Apple Car était toujours à l'horizon à moyen terme », a relativisé Dan Ives, analyste de Wedbush, dans une note.

Des ambitions démesurées

Apple, qui n'a pas répondu à des sollicitations de l'AFP, n'a jamais admis publiquement travailler au développement d'un véhicule autonome sans volant, malgré différentes fuites dans la presse depuis des années. En 2022, le site spécialisé The Information avait publié une enquête détaillant les nombreux problèmes rencontrés par le projet « Titan », de ses ambitions démesurées aux multiples départs de cadres expérimentés, notamment à cause du manque de soutien des dirigeants. Plusieurs constructeurs automobiles américains ont d'ailleurs levé le pied sur l'électrique ces derniers mois, car la demande ne progresse pas aussi rapidement que prévu, tandis que les leaders des voitures autonomes rencontrent des difficultés pour étendre leurs services. En octobre 2023, après plusieurs accidents dans la ville de San Francisco, les autorités californiennes ont ainsi suspendu les véhicules sans chauffeurs de la start-up Cruise, filiale de General Motors

Se concentrer sur l'intelligence artificielle

Cette déconfiture signifie aussi que le géant, ajoute Dan Ives, va pouvoir « se concentrer sur l'accélération et l'exécution d'une vaste stratégie d'IA générative au sein de l'écosystème Apple, (...) ce qui est clairement la bonne décision pour la société à l'avenir », a-t-il ajouté. Une bonne partie des effectifs dédiés au projet Apple Car vont être réaffectés à la conception et au déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) générative, le sujet qui domine largement la Silicon Valley depuis un an.

A l'occasion du salon mondial du mobile, qui se tient actuellement à Barcelone, les fabricants de smartphones espèrent bien attirer l'attention des consommateurs sur leurs nouveaux modèles dopés à l'IA. « Les smartphones sont devenus ennuyeux, ils ne sont plus aussi excitants qu'avant. Les changements d'un modèle à l'autre ne sont pas très importants », souligne auprès de l'AFP Ben Wood, directeur de recherche chez CCS Insight. Si les appareils photo, l'autonomie de la batterie et les écrans sont « un peu meilleurs » qu'auparavant, les fabricants doivent ajouter des fonctionnalités plus « excitantes » à leurs produits pour encourager les gens à mettre à jour leurs téléphones. « L'IA est un moyen d'y parvenir », complète l'analyste. Mais Apple en a jusqu'à présent très peu parlé au-delà des outils d'édition de photos.

En revanche, le géant sud-coréen Samsung, qui s'est vu détrôner de son titre de N.1 mondial des smartphones par Apple en début d'année, n'a pas lésiné sur les moyens pour promouvoir sa nouvelle gamme de produits dopés à l'IA, à Barcelone. Le public technophile se succède pour tester et prendre en main les nouvelles fonctionnalités avec l'aide d'un pro : avoir une discussion dans une langue que l'on ne maîtrise pas grâce à la traduction simultanée ou encore la possibilité de tracer un cercle sur un objet dans n'importe quelle image ou vidéo pour le rechercher ensuite sur Google. Du côté de son concurrent chinois Honor, la démonstration du potentiel de son nouveau smartphone phare Magic 6 Pro, capable de prendre le contrôle d'une voiture en mode mains libres, a fait encore plus sensation.

Avec son casque Visio Pro, Apple bouscule le secteur de la réalité virtuelle Le lancement du casque Vision Pro d'Apple, « est une bonne chose pour cette technologie, qui continue de s'améliorer », a estimé lundi Cher Wang, PDG et cofondatrice du groupe taïwanais HTC, interrogée par l'AFP lors du salon du mobile de Barcelone. Apple a commencé à commercialiser son casque de réalité mixte (augmentée et virtuelle) le 2 février aux Etats-Unis, à 3.499 dollars. Il s'agit du premier nouveau produit majeur de la marque à la pomme depuis l'arrivée de la montre connectée Apple Watch il y a neuf ans. Les ventes de casques de réalité virtuelle et augmentée restent pour l'instant modestes, les critiques reprochant à ces appareils de fatiguer les yeux, de décoiffer les utilisateurs et d'avoir des batteries encombrantes. Mais les acteurs du secteur se disent optimistes pour les prochaines années. Interrogée sur la date à laquelle la réalité virtuelle et augmentée deviendrait courante, Cher Wang a estimé que cela ne serait « pas trop long ». « Je pense que lorsque les prix baisseront et que la technologie (...) s'améliorera encore », elle « deviendra omniprésente », a-t-elle ajouté. Selon le cabinet de conseil IDC, les ventes mondiales de casques de réalité augmentée et virtuelle ont reculé de 8,3% en 2023, à 8,1 millions d'unités, en raison notamment de l'inflation, qui a freiné la consommation. Mais elles pourraient rebondir de 46,4 % cette année, en partie grâce au Vision Pro, selon le cabinet.

