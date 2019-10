Samsung arrête sa production de smartphones en Chine

Il quitte l'empire du Milieu. Samsung a annoncé mercredi l'arrêt de la production de téléphones en Chine, un pays où sa part de marché a fondu ces dernières années du fait notamment de la concurrence de plus en plus féroce avec les fabricants locaux. Le géant coréen, premier producteur de smartphones au monde, avait déjà fermé un site l'an dernier et réduit en juin 2019 l'activité de sa dernière unité dans le sud du pays, à Huizhou.

Ces dernières années, il a progressivement augmenté sa production dans des pays à faibles coûts, comme le Vietnam et l'Inde. D'autres groupes, à l'image de Sony qui annoncé en mars le transfert de sa production en Thaïlande, ont pris des décisions similaires récemment en raison de l'augmentation du coût du travail en Chine et du ralentissement économique. La Chine demeure en revanche un centre de production important pour l'américain Apple.

Baisse des ventes

Samsung souffre particulièrement dans le pays, où sa part de marché a dégringolé de 15% environ à la mi-2013 à 1% au premier trimestre de cette année parallèlement à la montée en puissance fulgurante des chinois Huawei et Xiaomi. Pour autant, le Coréen, qui invoque le besoin d'améliorer son efficacité, ne compte pas se retirer du premier marché mondial de smartphones.

Le groupe ne donne aucune précision sur sa production à Huizhou, ni sur le nombre de salariés qui y travaillaient jusqu'à présent. La presse coréenne avance les chiffres de 6.000 employés et de 63 millions de téléphones produits en 2017 - à mettre en regard avec les 394 millions de smartphones produits dans le monde cette même année, selon son rapport annuel.