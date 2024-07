Semi-conducteurs : le géant taïwanais TSMC a franchi le seuil des 1.000 milliards de dollars

Premier producteur de semi-conducteurs au monde, TSMC a dépassé ce lundi le cap symbolique des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, peu après l'ouverture de Wall Street. Ça n'a toutefois été que de courte durée, puisqu'après avoir atteint ce seuil fatidique, TSMC s'est immédiatement replié. Vers 15h05 GMT, la valorisation du groupe était de 980 milliards de dollars.

Reste qu'en dépassant ce seuil, TSMC - pour « Taiwan Semiconductor Manufacturing Company » de son nom complet - est devenu la huitième société cotée à y parvenir. Près de six ans après Apple, la première à l'avoir fait en août 2018. La marque à la pomme est aujourd'hui première capitalisation mondiale à 3.462 milliards de dollars, dans un mouchoir de poche avec Microsoft. Tous deux sont suivis par le concepteur de puces pour l'intelligence artificielle (IA) Nvidia, dépassant aussi, sur le papier, les 3.000 milliards de dollars à Wall Street. Viennent ensuite, dans un classement mouvant au fil des semaines, Alphabet et Amazon. Au sixième rang se glisse le géant pétrolier Saudi Aramco, suivi par Meta (propriétaire entre autres de Facebook et Instagram).

« L'industrie des semi-conducteurs est désormais le premier secteur du S&P 500 », a récemment relevé Angelo Zino, analyste de CFRA. « Elle a pris la main ces 15 ou 18 derniers mois. Cela vous montre à quel point le monde a changé ».

Les géants des puces dopent Wall Street depuis des mois

Cela s'explique par l'engouement autour des semi-conducteurs, considérés de longue date comme un élément clé de l'économie mondiale. De faits, ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils de cuisine aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes. Et le déploiement de l'intelligence artificielle est venu accentuer encore un peu plus l'intérêt autour de ces puces.

Porte-drapeau de cet engouement, Nvidia, le concepteur des processeurs graphiques (GPU, graphic processing unit), a triomphé ces derniers mois à Wall Street. Depuis le lancement en novembre 2022 du langage d'intelligence artificielle générative ChatGPT, qui a besoin de GPU pour fonctionner, sa capitalisation en Bourse a été multipliée par huit. Mi-juin, le groupe s'est même hissé brièvement à la première place des plus grosses capitalisations de Wall Street, à 3.335 milliards de dollars.

« Les puces GPU de Nvidia sont le nouvel or ou le nouveau pétrole du secteur technologique », selon les analystes de Wedbush Securities.

Pour eux, Nvidia, Apple et Microsoft sont désormais engagés dans « la course aux 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière ».

TSMC est très bien placé pour profiter des conditions favorables du secteur et le prouve. Son action a progressé de plus de 80% depuis le début de l'année. Le géant taïwanais a engrangé un chiffre d'affaires de 18,87 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 13% sur un an. Son bénéfice net a grimpé de 9% à 6,97 milliards de dollars. Il faut dire qu'il contrôle plus de la moitié de la demande mondiale des semi-conducteurs. Tous les grands acteurs américains de l'industrie lui sous-traitent une partie de leur production, dont Nvidia, qui conçoit seulement ses puces mais ne les fabrique pas.

Un secteur en plein boom

Les ventes mondiales de semi-conducteurs, qui comprennent les circuits intégrés, les microprocesseurs et les mémoires, devraient d'ailleurs atteindre 611,2 milliards de dollars en 2024, un sommet pour l'industrie, selon la Semiconductor Industry association (SIA). Soit un bon de 16%, avant un autre estimé à 12,5% en 2025.

Cette explosion de la demande mondiale de semi-conducteurs promet une expansion soutenue pour cette industrie qui attire les investisseurs, mais aussi de multiples incitations gouvernementales. L'administration Biden, avec son « Chips Act » lancé à l'été 2022, a notamment accordé des dizaines de milliards de dollars de soutien financier sur plusieurs années pour l'implantation d'usines de puces aux États-Unis par Intel ou Samsung, par exemples.

Un peu moins de deux ans plus tard, cette politique volontariste commence à porter ses fruits : le pays devrait tripler sa capacité de fabrication domestique de semi-conducteurs d'ici à 2032, par rapport à 2022, selon un récent rapport de la Semiconductor Industry Association (SIA) et du Boston Consulting Group (BCG). Ainsi, la part des États-Unis dans la capacité mondiale de fabrication de puces passerait de 10% en 2022 à 14% en 2032, marquant une augmentation sans précédent de l'empreinte nationale des États-Unis sur ce marché.

L'Union européenne n'est pas en reste. Elle a adopté en avril dernier son propre « Chips Act » pour financer des projets liés aux semi-conducteurs. Le règlement européen fixe l'objectif de doubler la part de marché actuelle de l'UE d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire passer d'environ 10% du marché mondial à 20% en 2030. En conséquent la production devra être multipliée par quatre. La course à l'échalote n'en est qu'à ses débuts.

(Avec AFP)