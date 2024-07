L'Europe va investir 325 millions d'euros dans les semi-conducteurs

La Commission européenne, dans le cadre de l'entreprise commune européenne pour les semi-conducteurs, a annoncé ce jeudi le lancement de plusieurs appels à projet. Le financement total de l'Union Européenne pour ces appels s'élève à 325 millions d'euros, qui devraient être complétés par un financement supplémentaire des États participant à l'entreprise commune. Les projets devront concerner des centres de compétences, une plateforme de conception de semi-conducteurs basée sur l'informatique en nuage et des projets innovants en photonique.

Photonique

« Cette nouvelle série d'appels permettra de soutenir davantage l'industrie européenne des semi-conducteurs en établissant une ligne pilote pour les circuits intégrés photoniques (PIC) », s'est réjoui la Commission européenne. Souvent promus comme une solution d'avenir, ces circuits intégrés utilisent la lumière, au lieu de l'électricité, pour traiter et transmettre des informations à des vitesses plus élevées tout en consommant moins d'énergie. En 2020, Intel, leader du secteur, a réussi pour la première fois à intégrer ses composants photoniques à un serveur. Ce type de circuits sera particulièrement important pour la prochaine génération d'ordinateurs à haute performance. Dans ce domaine, les porteurs de projet ont jusqu'au 17 septembre pour se signaler.

Lire aussiÀ Lannion, la filière photonique vise un millier d'emplois créés en dix ans

L'autre grand chantier que cet appel à projet souhaite mettre en place est la création d'une plateforme de conception en ligne basée sur le cloud qui permettra aux utilisateurs ( essentiellement les universités, start-ups et les PME ) de concevoir et de développer leurs nouvelles puces, ainsi que de les aider à les commercialiser. Dans ce secteur, les porteurs de projets peuvent se proposer jusqu'au 10 octobre.

Chips Act

Cette volonté de l'Union Européenne de financer des projets liés aux semi-conducteurs découle du « Chips Act », règlement européen adopté en avril dernier par l'UE. Il fixe l'objectif de doubler la part de marché actuelle de l'UE d'ici la fin de la décennie, c'est-à-dire passer d'environ 10% du marché mondial à 20% en 2030. En conséquent la procution devra être multipliée par quatre. Cet accord s'inscrit dans l'objectif de réduire la vulnérabilité de l'Europe aux chocs géopolitiques. Un éventuel conflit militaire entre la Chine et Taïwan ( producteur de 90% des semi-conducteurs dans le Monde) pourrait aujourd'hui paralyser l'industrie européenne.

Lire aussiSemi-conducteurs : « On peut fabriquer en Isère et être compétitif » (Pierre Barnabé, DG de Soitec)

Dans le même temps, alors que les tensions sont de plus en plus fortes sur l'approvisionnement en matériaux critiques indispensables aux semi-conducteurs, les Vingt-Sept souhaitent aussi réduire leur dépendance à des pays tiers. Preuve en est avec la récente annonce de la Chine qui a décidé de restreindre les exportations de deux métaux, le gallium et le germanium, dont elle est le principal producteur.

(Avec AFP)