Adopter l'IA en entreprise, mode d'emploi

Le mouvement accélère. Depuis le lancement, par OpenAI, il y a un an et demi, de ChatGPT, l'intelligence artificielle (IA) générative, capable d'imiter le raisonnement humain, s'est répandue auprès du grand public. Elle a également fait son entrée dans les entreprises. Après les premiers essais, l'heure est venue, pour ces dernières, de se saisir concrètement du sujet. Et l'enjeu est de taille, car la course technologique mondiale ne cesse de s'intensifier. « Il va falloir préparer les entreprises françaises et européennes à de grandes batailles géopolitiques et d'investissement », annonce Rédouane Bellefqih, directeur général de Deloitte Consulting France. Mais pour qu'elles puissent surfer sur la vague de l'IA, le sujet « ne peut être abordé sous le seul angle de l'innovation, mais d'une manière plus large, pour embrasser l'ensemble de l'entreprise et sa place dans la société », ajoute-t-il.

Et autant commencer par se poser des questions essentielles, avant même de déployer un projet d'IA. « L'objectif est de créer de la valeur, avec un certain nombre de garde-fous à mettre en place », rappelle Béatrice Kosowski, présidente d'IBM France. Et donc de trouver comment utiliser cette technologie pour « augmenter » l'individu dans son rôle au sein de l'organisation. Premier pas pour une entreprise : « réfléchir à l'alignement, par rapport à sa stratégie et ses grandes priorités, de ce qu'elle peut aller chercher avec de l'IA », note la dirigeante du géant numérique. Puis, associer les métiers pour élaborer une cartographie des usages. Certaines entreprises ont d'ores et déjà bien avancé sur ce chemin, d'autres commencent tout juste à l'explorer...

Une diversité de modèles

Plus en détail, « lorsqu'une entreprise veut déployer un système d'IA, elle fait face aussi à des choix stratégiques comme celui d'opter pour le modèle fermé, propriétaire ou le modèle ouvert », ajoute Laurent Daudet, cofondateur de LightOn, une pépite française qui développe des modèles de langage et aide les entreprises à les personnaliser. « Nous aussi, nous avons une approche multi-modèles très ouverte, mais nous militons pour de petits modèles ciblés qui ont l'avantage de la frugalité et de baisser les coûts », renchérit la dirigeante d'IBM France, qui a noué des partenariats, entre autres, avec la start-up tricolore Mistral AI.

« Ce qui va être déterminant pour les entreprises, mais aussi pour les start-up [qui développent les solutions d'IA], c'est le passage à l'échelle et la vitesse de l'exécution », tranche de son côté Rédouane Bellefqih. Mais au-delà des aspects opérationnels techniques, c'est toute la « dimension stratégique humaine, touchant profondément l'entreprise » qui doit être prise à bras le corps par les dirigeants, insiste-t-il. D'autant que « l'IA n'est plus une affaire de DSI mais de métiers », de la R&D à la production en passant par le marketing ou le juridique, relève, pour sa part, Laurent Daudet.

Former et élargir les viviers

Tout l'enjeu, en effet, pour profiter de la révolution de l'IA, réside dans les compétences. Or celles-ci font défaut. Selon un récent rapport du Comité interministériel de l'IA générative, 80 000 emplois manquent pour la développer et la déployer. D'où la nécessité de former la population générale, des experts et ceux dont les métiers les amèneront à la manier.

Exemple, chez Orange, quelque 2 000 personnes, notamment des ingénieurs, utilisaient historiquement les outils d'IA. « La rupture, avec l'IA générative, c'est l'accès beaucoup plus facile de l'IA à un très grand nombre de métiers, dont les activités vont être modifiées », témoigne Vincent Lecerf, directeur des ressources humaines chez Orange. C'est pourquoi le groupe s'attèle à sensibiliser les collaborateurs à différentes applications. « Nous avons formé 27 000 personnes », affirme ainsi ce DRH. De même, Orange a mis sur pied son propre centre de formation pour les data scientists. « Il y a une tension sur le marché, entre un besoin exponentiel et une ressource humaine qui ne se développe pas à la même vitesse. Nous sommes donc dans l'obligation de développer notre propre upskilling », résume-t-il.

De son côté, l'Université Paris-Saclay ambitionne que « d'ici quelques années, toute personne qui sort diplômée [de Paris-Saclay] soit formée à l'intelligence artificielle », avance Sarah Cohen Boulakia, professeure à l'Université Paris-Saclay. Si les futurs experts de l'IA sont indispensables, le défi est aussi de former à des IA qui sont tournées vers des métiers - ceux de juriste, de médecin, de biologiste, de chimiste... « Ce sont des IA qui vont s'adapter aux domaines concrets dans lesquels les soft skills notamment vont jouer », ajoute la directrice adjointe de l'Institut DATAIA en charge des formations IA.

Dans tous les cas, pour combler le fossé entre les besoins et les compétences disponibles, élargir les viviers à de nouveaux profils s'impose. Cet enjeu est aussi éthique. Car si l'IA générative est désormais entre les mains de tous, elle reste encore construite par les mêmes profils - ceux d'ingénieurs, et souvent des hommes, s'alarme Marie Even, directrice générale adjointe de Cdiscount. « Les modèles de l'IA sont conçus par seulement la moitié de l'humanité, avec évidemment des biais. La pénurie des femmes, dans ce domaine, est inquiétante », assène-t-elle.

Retrouvez ci-dessous en vidéo la table ronde « Intégrer l'IA dans les entreprises, le grand défi de 2024 »