Tech for Future : La Tribune révèle les 10 startups de l'année 2024

Plus de 900 entrepreneures et entrepreneurs sur la ligne de départ, 51 gagnants au terme d'une tournée de trois mois, 10 grands gagnants sur la ligne d'arrivée. Jeudi 28 mars, sur la scène mythique du Grand Rex de Paris, La Tribune a révélé les 10 startups de l'année 2024 de Tech for Future, le grand événement tech de La Tribune, en clôture d'une journée exceptionnelle de débats sur les enjeux du l'Europe de la tech et en présence de l'écosystème tech et de personnalités telles que le commissaire européen Thierry Breton ou la secrétaire d'Etat au Numérique Marina Ferrari.

Ces dix innovations viennent de tous les territoires en métropole et en Outre-Mer, preuve du dynamisme de la French Tech. Elles innovent dans tous les domaines : énergie, environnement, industrie, intelligence artificielle, santé, nouveaux usages numériques... Avec un point commun : leur impact sur le monde. Et un même objectif : résoudre les grands défis économiques, sociétaux et environnementaux des décennies à venir.

Les 10 grands gagnants 2024 ont été choisis par La Tribune et son jury d'experts de l'innovation parmi 51 lauréats primés en janvier et février lors d'une tournée de 11 étapes. Le jury se composait de journalistes de La Tribune et de nos partenaires : la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, BeTomorrow, Deloitte, le ministère des Outre-Mer, l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), Orange, The Box et BFM Business. La cérémonie du Grand Rex sera également diffusée sur BFM Business samedi 6 avril à 19h et dimanche 7 avril à 13h.

Découvrez les 10 entrepreneur(e)s de l'année 2024

Catégorie Environnement & Energie : Alvyn Severien, 34 ans, Malakoff (Ile-de-France)

Algama créé des œufs à partir de microalgues pour mieux nourrir la planète

Découvrez son portrait vendredi 29 mars.

Catégorie Data & IA : Raphael Frisch, 30 ans, Grenoble (Aura)

HawAI.tech créé en France les puces d'intelligence artificielle de demain

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Catégorie Santé : Pascale Hazot, 50 ans, Villeurbanne (Aura)

ACS Biotech, l'espoir d'en finir pour de bon avec l'arthrose

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Catégorie Smart tech (innovations d'usage) : Manon Coustau, 29 ans, Talence (Nouvelle-Aquitaine)

Libu, la lumière qui améliore la vie des travailleurs en horaires décalés

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Catégorie Industrie : Foad Naimi, 47 ans, Venarey-les-Laumes (Bourgogne Franche Comte)

Sintermat créé des matériaux durables et solides pour l'industrie grâce à la métallurgie des poudres

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Catégorie Start (pépites en phase d'amorçage) : Aneta Ozieranska, 33 ans, Lyon (Aura)

Oligofeed sauve la vie des abeilles grâce à un micronutriment breveté

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Prix spécial Outre-Mer : Sébastien Luissant, 37 ans, Baie-Mahault (Guadeloupe)

Myditek aide les agriculteurs des zones tropicales à gérer les aléas climatiques

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Prix spécial International : Tanhuy Le Bihan, 48 ans, Pencran (Bretagne)

Foil & Co ramène en France l'industrie du foil et l'exporte partout dans le monde

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Prix Spécial Impact : Jeimila Donty, 42 ans, Lille (Hauts-de-France)

Korai restaure les coraux abîmés de l'océan tout en créant de l'emploi en Afrique

Découvrez son portrait la semaine prochaine

Prix spécial Coup de cœur : Daniel Negru, 44 ans, Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)

Quanteec ou la révolution écologique du streaming vidéo

Découvrez son portrait la semaine prochaine