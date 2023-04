Elon Musk investit pour faire de Twitter un champion de l'intelligence artificielle

Elon Musk n'en est pas à une contradiction près. Le patron de Twitter, qui avait appelé avec une centaine d'experts, à faire une pause dans la recherche sur les intelligences artificielles (IA) de dernière génération, a, selon le média en ligne Insider, récemment acheté quelques 10.000 processeurs graphiques pour développer un projet d'IA qui comporterait notamment un modèle de langage.

Lire aussiSurfant sur la vague ChatGPT, les Gafam misent gros sur l'intelligence artificielle générative

Ces modèles, entraînés à partir de quantités importantes de données, sont capables de générer toutes sortes de textes et de répondre aux questions des utilisateurs via des interfaces comme ChatGPT (OpenAI) ou Bard (Google). Elon Musk, qui a licencié des milliers d'employés de Twitter depuis qu'il a racheté la plateforme en octobre, a aussi embauché des spécialistes de l'IA, toujours d'après Insider. L'article mentionne le recrutement d'Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous deux passés par DeepMind, la branche d'IA d'Alphabet (maison mère de Google).

Le site spécialisé The Information avait déjà indiqué fin février que le patron de Tesla, SpaceX et Twitter tentait de constituer une équipe. Sollicités par l'AFP, Igor Babuschkin n'a pas répondu dans l'immédiat et l'adresse de Twitter pour la presse a automatiquement envoyé un désormais typique émoticône en forme de crotte.

Lire aussiCourse à l'intelligence artificielle : même les gourous de la tech prennent peur

Rivaliser avec Chat GPT

Le succès de ChatGPT motive probablement Elon Musk qui a cofondé OpenAI en 2015, avant de quitter l'entreprise en 2018. La startup californienne est principalement financée par Microsoft depuis 2019. Il a depuis critiqué la société, estimant notamment dans un tweet en décembre dernier qu'elle entraîne l'IA à être « woke ».

Une course à l'intelligence qui suscite son lot d'inquiétudes. Fin mars, des centaines d'universitaires, patrons et personnalités, dont Elon Musk, ont évoqué différents risques liés à cette technologie, pour s'interroger en ces termes : « Est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient au final nous dépasser en nombre, en intelligence et nous remplacer ? »

Le gouvernement américain lance des consultations publiques pour encadrer l'IA

Ils ont été entendus par le gouvernement américain qui travaille à de nouvelles règles pour encadrer l'IA. Une agence fédérale qui dépend du département du Commerce a ouvert mardi des consultations publiques pour, in fine, « s'assurer que les systèmes d'IA fonctionnent comme indiqué - et sans causer de dommages », d'après un communiqué. Elle entend réunir des informations sur différents sujets, des méthodes pour tester la fiabilité de ces nouveaux programmes informatiques aux spécificités de leur application à des secteurs comme la santé ou le recrutement, par exemple.

« Tout comme les aliments et les voitures ne sont pas mis en vente sans garanties de sécurité, les systèmes d'IA doivent aussi fournir des garanties au public, au gouvernement et aux entreprises », a indiqué mardi l'Agence nationale des télécommunications et de l'information (NTIA). Ces logiciels pourraient « apporter de nombreux bénéfices, mais seulement si nous prenons en compte les conséquences et dommages potentiels », a souligné Alan Davidson, le directeur de l'organisme.

Les géants américains des technologies sont à l'origine de la plupart des innovations informatiques majeures, mais Washington est en retard sur Bruxelles en termes de régulation des grandes plateformes internet.

Pour un dirigeant de Facebook, le robot conversationnel ChatGPT n'est « pas du tout révolutionnaire » Interrogé à propos de l'application développée par OpenAI, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle du groupe Meta, Yann Le Cun, a répondu: « Oui, c'est un bon produit. Au niveau de la science et de la technologie sous-jacente, ce n'est pas du tout révolutionnaire, non ». Il explique : « Ça ne comprend pas, par exemple, la connaissance du monde physique, du monde réel. Donc ces systèmes, d'une certaine manière, ont beaucoup moins de connaissance du monde réel que votre chat », a-t-il détaillé. Interrogé sur les innovations plus importantes prévisibles pour les 10 à 15 années à venir, ce professeur de l'université de New York a évoqué deux types de produits. Il croit à l'arrivée de « lunettes de réalité augmentée, donc qui pourront superposer des images virtuelles sur le monde réel », et par exemple retranscrire en direct dans notre langue une conversation dans une langue étrangère inconnue. Par ailleurs, selon lui, « on interagira avec des assistants virtuels intelligents qui, à certains moments, auront l'intelligence similaire à l'intelligence humaine, peut-être supérieure dans certains domaines, et qui pourront nous aider dans nos vies de tous les jours », par exemple en nous permettant « de nous concentrer sur des choses qui nous intéressent, et pas d'avoir à passer une heure au téléphone pour parler à votre plombier ou à votre administration de la Sécurité sociale ». Ce dirigeant de Meta s'est enfin dit hostile à la pétition signée en mars par pour faire une pause d'au moins six mois dans l'entraînement des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. « C'est une espèce de nouvel obscurantisme. Je ne vois pas du tout de bonne motivation d'essayer de limiter le progrès (...) C'est complètement irréaliste de dire aux gens: arrêtez la recherche pendant six mois. De toute façon, personne ne va le faire ».

(Avec AFP)

Lire aussi« Non, il ne faut pas interdire ChatGPT » (Jean-Noël Barrot, ministre de la Transition numérique)