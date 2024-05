Intelligence artificielle : Claude (Anthropic) vient chasser sur les terres de ChatGPT (OpenAI) en Europe

ChatGPT va devoir se montrer intelligent pour résister à un concurrent ambitieux. Les utilisateurs européens vont en effet avoir accès à claude.ai, la version web de l'assistant d'IA, l'application mobile (sur les appareils d'Apple), et, pour les entreprises, le plan « Claude Team » avec accès sécurisé aux capacités des différents modèles, pour 28 euros par mois et par employé.

Claude 3, présenté en mars par Anthropic, comprend trois modèles de puissance graduelle, Haiku, Sonnet et Opus. « Opus est notre modèle le plus intelligent, avec les meilleures performances du marché pour les tâches très complexes », avait assuré l'entreprise californienne. Avec Claude 3, l'interface permet aux utilisateurs de fournir des images et documents pour leurs requêtes au modèle, mais elle ne produit pas encore d'images, contrairement à ChatGPT.

« Un niveau solide de compréhension et d'expression » en français

« Claude donne le contrôle aux utilisateurs et leur offre la possibilité de créer, de reproduire et d'enrichir facilement leurs idées tant sur le lieu de travail que dans leur vie quotidienne », a déclaré lundi Dario Amodei, patron et cofondateur d'Anthropic, cité dans le communiqué.

« Des millions de personnes dans le monde utilisent déjà Claude pour développer des processus scientifiques, améliorer le service client ou améliorer leurs textes. J'ai hâte de voir ce que les personnes et les entreprises européennes seront capables de créer grâce à Claude. »

L'entreprise précise que Claude a un « niveau solide de compréhension et d'expression » en français, allemand, espagnol, italien et d'autres langues européennes. Son API (plateforme pour les développeurs), était déjà accessible en Europe depuis le début de l'année. La start-up basée à San Francisco a levé au moins 7 milliards de dollars depuis 2021, la majorité en 2023, grâce à des investisseurs tels que Google, Salesforce et surtout Amazon.

De nouvelles capacités pour ChatGPT

ChatGPT, à l'origine de la révolution de l'IA générative, ne reste pas sans réagir face à l'avènement de nouveaux confrères. Ainsi il peut désormais depuis lundi tenir des conversations orales et fluides avec ses utilisateurs. Grâce à un nouveau modèle, GPT-4o (« o » pour « omni »), ChatGPT va pouvoir comprendre aussi bien du texte, que du son et des images, et répondre à l'écrit, par la voix ou en générant des images.

Ces nouvelles capacités vont être progressivement ajoutées à ChatGPT, d'abord le texte et l'image pour les abonnés payants, ainsi que les utilisateurs gratuits, avec des limites en matière d'usage. La nouvelle version du « Voice Mode » (mode vocal) doit arriver dans les prochaines semaines pour les abonnés. Elle permet de reproduire de façon bluffante des discussions entre humains.

Dans une démonstration vidéo diffusée en direct, ChatGPT a ainsi lu les émotions des utilisateurs sur leurs visages via la caméra d'un smartphone, les a guidés dans des exercices de respiration, leur a raconté une histoire et les a aidés à résoudre un problème mathématique. Surtout, les utilisateurs peuvent facilement l'interrompre.

« Tu as l'air joyeux. (...) Tu veux me dire quelle est la source de toute cette bonne humeur ? », a ainsi demandé la machine à un ingénieur d'OpenAI, qui lui a répondu être en train de montrer au public à quel point elle est « utile et fabuleuse ». « Oh arrête, tu me fais rougir » s'est-elle exclamée en retour.

Comme une bonne nouvelle ne vient pas seule pour OpenAI, un article de Bloomberg publié plus tôt lundi rapportait que l'entreprise serait sur le point de signer un accord avec Apple pour intégrer ChatGPT sur l'iPhone, le smartphone le plus vendu au monde. De quoi imaginer que ChatGPT mette au placard Siri, l'assistant vocal pionnier resté dans son temps.

Néanmoins l'avance du précurseur ChatGPT fond au soleil alors qu'en face tout l'écosystème s'attendait à une réponse forte d'OpenAI sous la forme d'un nouveau modèle baptisé GPT-5, qui tarde à arriver. L'entreprise sera donc scrutée de près dans les deux mois qui viennent, et ses actions pourraient d'ores et déjà déterminer son avenir. Il faudra aussi comprendre ce que prépare Microsoft, qui s'est engagé à investir dix milliards d'euros dans l'entreprise dirigée par Sam Altman. D'après The Information, le géant de l'informatique développe en interne un grand modèle d'intelligence artificielle nommé MAI-1, qui vise à rivaliser avec... Chat GPT-4.

