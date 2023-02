Intelligence artificielle : Google et le Chinois Baidu à l'assaut de ChatGPT

La contre-attaque est lancée. Menacés par ChatGPT, la nouvelle intelligence artificielle d'Open AI, les géants de la tech ripostent. Fragilisé sur son moteur de recherche, Google a annoncé le lancement en phase de test de son robot conversationnel, baptisé Bard.

« Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage », a expliqué Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, maison mère de Google, cité dans un communiqué. Le logiciel « s'appuie sur les informations du web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité », a indiqué le responsable, pour lequel « Bard peut être un terrain d'expression pour la créativité et une rampe de lancement pour la curiosité. »

Un robot conversationnel connecté à internet

C'est une différence majeure avec ChatGPT, qui puise dans une base de données et non directement sur internet. Bard ressemblera, de ce point de vue, davantage à un moteur de recherche classique tel que celui de Google. Le robot conversationnel est capable « d'expliquer les dernières découvertes de la Nasa issues du télescope James Webb à un enfant de 9 ans, ou de vous renseigner sur les meilleurs attaquants du football actuel, puis de vous proposer un entraînement spécifique pour vous améliorer ».

Bard s'appuie sur LaMDA, un programme informatique conçu par Google pour générer des robots de conversation (chatbots), dont le groupe de Mountain View (Californie) avait dévoilé la première version en 2021. LaMDA avait fait parler de lui en juin 2022 quand un ingénieur de Google, Blake Lemoine, avait affirmé publiquement que cette intelligence artificielle était devenue consciente. Face à cette remarque très clivante au sein de la communauté scientifique Google avait d'ailleurs décidé de renvoyer l'ingénieur et de mettre un coup de frein à ses projets d'intelligence artificielle.

Le Chinois Baidu va lui aussi lancer son robot conversationnel intelligent

Il n'y a pas que les Américains dans la course à l'intelligence artificielle. Baidu, l'équivalent chinois de Google, a à son tour annoncé ce mardi le lancement en phase de test de son propre robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle.

Une porte-parole de Baidu a déclaré à l'AFP que l'entreprise « devrait être en mesure de terminer en mars les tests internes » de son robot conversationnel. Baptisé « Ernie Bot », il sera ensuite mis « à la disposition du grand public » à une date non précisée, a-t-elle souligné.

Cette annonce a fait bondir en matinée de plus de 15% son action à la Bourse de Hong Kong, où le groupe est coté.

L'IA, le nouveau nerf de la guerre pour les géants de la tech

Si Google se lance corps et âme dans l'ia, c'est en partie par peur de se faire concurrencer sur son activité de recherche sur internet. Selon plusieurs médias américains, l'arrivée de ChatGPT a bousculé la firme de San Francisco.

En effet, dans cette course à l'intelligence artificielle sont aussi présents (en plus d'Open AI, Google et Baidu) Microsoft, Meta et Amazon. Ces derniers y consacrent d'ailleurs des investissements colossaux. Déjà partenaire d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, Microsoft a annoncé fin janvier qu'il allait investir « plusieurs milliards de dollars », environ 10 milliards selon plusieurs médias américains, pour étendre leur collaboration. Microsoft doit présenter mardi des avancées sur plusieurs projets, sans plus de précision, même si de nombreux médias américains anticipent que l'intelligence artificielle sera à l'honneur et pourrait concerner le moteur de recherche Bing qui pourrait alors fortement concurrencer le moteur de recherche de Google.

« L'annonce de Bard aujourd'hui, en attendant celle de Microsoft demain, ça ressemble à la course à l'espace », a commenté, sur Twitter, Santiago Pombo, du cabinet d'analyse de données ThoughtSpot, évoquant une « guerre des moteurs de recherche 2.0 ».

