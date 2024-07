L’IA va révolutionner l’hôtellerie et la restauration, selon l'UMIH

L'IA va-t-il transformer les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ? Alors qu'Internet dans les années 2000 avait déjà constitué un grand changement pour les hôteliers et restaurateurs notamment dans la manière d'attirer les clients, le secteur se prépare à une nouvelle révolution.

« Nous allons vivre un deuxième choc lié à l'IA, qui va rapidement bouleverser nos métiers », est persuadée Eric Abihssira, le Vice-Président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et président de la Fédération Hôtellerie Restauration Tourisme UMIH NCA. « Avec l'UMIH, nous sommes déjà dans la réflexion de savoir comment les startups peuvent intégrer l'IA dans notre secteur », complète-t-il.

Un service client augmenté

Mais en quoi l'IA peut-elle changer le quotidien des professionnels du secteur ? « L'IA va nous aider en termes d'expériences clients et d'e-reputation », souligne le vice-président de l'UMIH. Alors qu'auparavant, les clients rentraient dans les restaurants sans faire forcément de recherche au préalable, aujourd'hui les personnes consultent les avis Google et les différents sites de comparaison pour être sûr de faire le meilleur choix. « Grâce à l'IA, il sera davantage aisé pour nous de répondre aux critiques de nos clients », détaille Eric Abihssira.

Par ailleurs, l'IA peut aider les professionnels et leur faire gagner du temps en gérant mieux les réservations et le temps d'attente des clients. Les hôtels et restaurants peuvent aussi mettre en place un chatbot ou agent conversationnel sur leur site internet afin de répondre plus rapidement aux requêtes des clients.

Mieux gérer les stocks

Autre avantage de l'intelligence artificielle : la gestion des stocks.

« Nous avons rencontré récemment une startup qui, en fonction des ventes, permet de gérer plus facilement les stocks et propose également des menus du jour en fonction de la météo », pointe-t-il.

Néanmoins, pas question de remplacer les hommes par la technologie, alors que se développent - même en France - des robots serveurs. « Il ne faut pas se priver de l'IA, mais en aucun cas elle ne remplacera l'humain », conclut-il.

Un constat qui n'est cependant pas partagé par tous. Pour l'heure, « une majorité des entreprises n'ont pas tranché sur (l'utilisation de) l'IA », affirmait ce vendredi à La Tribune Gilles Gateau, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).

