Intelligence artificielle : OpenAI prêt à défier Google avec un nouveau moteur de recherche concurrent

Les grandes manœuvres dans le monde très concurrentiel de la tech battent leur plein. Selon deux sources de l'agence Reuters au fait du dossier, OpenAI s'apprêterait à dévoiler lundi son nouveau moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle (IA), intensifiant ainsi sa rivalité avec Google, leader en la matière.

Si la date de l'annonce n'a pas été confirmée, elle pourrait arriver lundi, avant la conférence annuelle I/O de Google, lors de laquelle le géant technologique devrait dévoiler une série de produits liés à l'IA.

Une extension de ChatGPT qui rivaliserait avec Google

L'agence de presse économique Bloomberg et le site spécialisé The Information ont rapporté qu'OpenAI, soutenue par Microsoft, développe un outil de recherche pour rivaliser avec Google, propriété d'Alphabet et Perplexity, une startup émergente dans la recherche assistée par IA et qui bénéficie d'un financement conséquent. Contacté, OpenAI s'est refusé à tout commentaire

Le moteur de recherche d'OpenAI est une extension de son produit phare ChatGPT avec une fonctionnalité de recherche internet avancée, et offrant des réponses enrichies de citations directes, selon Bloomberg.

Une véritable course

Les observateurs du secteur considèrent depuis longtemps ChatGPT comme une alternative pour la collecte d'informations en ligne, malgré les problèmes rencontrés lorsqu'il s'agit de fournir des informations précises et en temps réel. OpenAI a déjà intégré ChatGPT à Bing de Microsoft pour les abonnés payants. Parallèlement, Google a développé des fonctions d'IA générative pour son propre moteur.

Autre concurrent sérieux, la startup Perplexity est actuellement valorisée à 1 milliard de dollars et a été fondée par un ancien chercheur d'OpenAI. Elle s'est imposée en proposant une interface de recherche native pour l'IA, intégrant citations, images et textes dans ses résultats. Elle compte 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels, selon un billet de blog de la startup datant de janvier.

La révolution OpenAI

Quoiqu'il en soit, en lançant son logiciel ChatGPT il y a plus d'un an, OpenAI a déclenché un engouement sans précédent pour l'intelligence artificielle. Le succès fulgurant de l'outil lui a donné une longueur d'avance sur une concurrence prise de vitesse, et fait exploser sa valorisation au-delà des 80 milliards de dollars.

Première arrivée sur le marché grâce à ses liens privilégiés avec Microsoft, la startup a présenté le modèle d'IA depuis considéré comme le plus puissant du marché, GPT-4. Résultat : les entreprises se sont ruées sur ses offres pour explorer les nouveaux usages de l'IA générative, et la grande majorité des premières fonctionnalités déployées à ce jour s'appuient sur les technologies d'OpenAI.

Mais OpenAI n'a pas tué le match, loin de là. La concurrence, composée d'une poignée d'entreprises, ne chôme pas et tente de combler son retard. Dans les starting blocks se trouve évidemment Google, grâce à son prestigieux laboratoire de recherche Google Deepmind. Mais aussi une poignée de startups extrêmement bien financées, qui ont levé en 2023 au moins un demi-milliard de dollars chacune. Parmi elles, Anthropic (soutenue par Amazon et Google), Cohere et Inflection AI font la course aux Etats-Unis, tandis que Mistral AI (France) et Aleph Alpha (Allemagne) tentent de percer en Europe.

