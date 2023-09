IA : les stars de la Silicon Valley réunies au Congrès pour parler de régulation

C'est la première rencontre entre Elon Musk et Mark Zuckerberg depuis que le fondateur et PDG de Tesla a proposé... un combat de MMA à celui de Meta. Des grands dirigeants de la tech, dont Elon Musk et Mark Zuckerberg, ont participé à une réunion ce mercredi au Congrès américain pour évoquer leurs projets en matière d'intelligence artificielle (IA), alors que les États-Unis préparent des régulations en la matière.

A l'invitation du sénateur Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate de la chambre haute du Congrès, sont prévues une série de réunions à huis clos sur l'innovation dans l'IA. Les législateurs américains souhaitent interroger les entrepreneurs sur ces nouveaux programmes informatiques qui ont conquis le monde depuis la sortie de ChatGPT l'année dernière.

De nombreuses craintes sont soulevées par le développement de l'IA générative, capable de produire ses propres textes et images de manière aussi cohérente qu'un humain. Le monde du travail risque de s'en trouver bouleversé, tout comme la démocratie et les médias, rendus beaucoup plus vulnérables à la manipulation.

Critiques sur la capacité d'influence des grands patrons

« Aujourd'hui, nous nous lançons dans une entreprise gigantesque, complexe et vitale : jeter les bases d'une politique consensuelle en matière d'IA que le Congrès pourra transformer en loi », a expliqué le sénateur Schumer lors de la réunion fermée aux médias, selon des phrases ensuite rapportées à la presse.

« Dans le passé, quand un sujet était aussi difficile que celui-ci, la réaction naturelle (...) était d'ignorer le problème et de laisser quelqu'un d'autre faire le travail. Mais avec l'IA, nous ne pouvons pas être comme des autruches qui se mettent la tête dans le sable », a-t-il averti.

Autour de la table étaient présents le PDG d'OpenAI et créateur de ChatGPT, Sam Altman, mais aussi le fondateur de Microsoft, Bill Gates. « Je suis très optimiste en ce qui concerne l'IA, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes en cours de route », a cherché à rassurer Sam Altman. « J'ai été très impressionné par nos interactions avec les législateurs, même si je sais que notre industrie adore les critiquer », a-t-il plaidé.

De son côté, Elon Musk considère qu'il« y a un consensus fort en faveur d'une régulation de l'IA (...). Même si la régulation n'est pas parfaite, (...) les conséquences d'un dérapage de l'IA seraient graves ».

Reste à savoir si, malgré les profondes divisions politiques à Washington, le Congrès pourra adopter une législation pour contrôler le déploiement de l'IA, alors que l'industrie technologique fera en parallèle un intense lobbying en faveur d'une régulation légère. Certains sénateurs se sont agacés du fait que la réunion de mercredi soit fermée au public, laissant les grands patrons de la Silicon Valley influencer les législateurs.