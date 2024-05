Streaming : comment l’IA de Vionlabs analyse l’impact émotionnel des contenus pour améliorer la personnalisation

L'IA cognitive (qui imite le fonctionnement du cerveau) sera-elle la nouvelle trouvaille des plateformes de streaming pour booster leurs algorithmes de recommandation de programmes ? Alors que 64% des utilisateurs de services de vidéo à la demande ne s'arrêtent pas sur un titre qui leur aurait peut-être plu parce que la présentation ne leur parle pas ou parce que l'offre est trop large, de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle sont déployés pour « faciliter » la vie des utilisateurs. Objectif : améliorer la visibilité des contenus y compris à travers des pastilles pour TikTok, Instagram ou YouTube. En matière de personnalisation, la technologie de Vionlabs, fondée sur l'analyse des émotions, ouvre une nouvelle voie.

« On ne parle pas que de marketing mais d'engagement. L'IA cognitive de Vionlabs utilise des algorithmes avancés et le machine learning afin d'extraire des métadonnées permettant de comprendre l'impact émotionnel des contenus » expliquait Arash Pendari, fondateur et directeur de la création de Vionlabs. Lors d'une table ronde sur l'IA et l'innovation au marché audiovisuel, Mip TV, de Cannes en avril dernier, il a par exemple montré comment Netflix personnalisait ses vignettes des programmes et ses extraits.

Meilleurs taux de clics et visibilité du catalogue

En produisant des métadonnées automatiques des films et des séries (palette de couleurs, environnement, humeur dominante, niveau de stress), Vionlabs peut fournir des analyses émotionnelles, des extractions de mots clé, produire des vignettes, des clips de présentation ou des shorts pour un visionnage sur portable. Alimentée par une IA appelée Ainar, sa technologie Fingerprint+ a été intégrée, en septembre 2023, par la plateforme de vidéos par abonnement, Hulu au Japon. Le service cherchait à améliorer la précision et la personnalisation de ses recommandations, ses taux de clics et la couverture de son catalogue.

« L'IA aide les contenus à trouver leur public grâce à une personnalisation qui va plus loin que la simple recommandation. Quant aux streamers, ils peuvent optimiser l'engagement des spectateurs et améliorer l'ensemble de l'expérience utilisateur ainsi que leur marketing » défend le dirigeant, qui explique aussi que l'IA fait monter en gamme la créativité.

En avril dernier, c'est Cineverse, société américaine de technologie de streaming et de divertissement qui a choisi Vionlabs comme l'un des partenaires technologiques de CineSearch. Présenté au NAB Show 2024 à Las Vegas en avril, cet outil de recherche et de découverte appuyé par l'IA générative entend « redéfinir la manière dont le public interagit avec les films ». Il se caractérise notamment par la création d'Ava, une conseillère vidéo personnalisée à laquelle l'utilisateur parle naturellement pour décrire ce qu'il cherche. Ce faisant, Cineverse explique qu'il souhaite rendre le choix d'une vidéo aussi divertissant que le contenu lui-même. Tout un programme.