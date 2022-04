Bourgogne-Franche-Comté : vers une Silicon Valley de l’agroalimentaire ?

Tout à commencé à Dijon... Encouragée par la dynamique du label FrenchTech (lancé en 2016 par Emmanuel Macron alors ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique), Vitagora, qui travaillait depuis 2005 sur l'alimentation du futur avec des startups, a fondé le réseau La FoodTech afin de faire émerger de nouvelles pépites.

Aujourd'hui, huit écosystèmes sont répartis sur le territoire, et se donnent pour mission de « valoriser et accompagner l'émergence et le développement de solutions innovantes de la fourche à la fourchette, par la mise en relation entre startups et autres acteurs de la filière. »

La FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté avait développé deux initiatives fortes : FoodUseTech, un salon récurrent qui réunissait des startups et des acteurs économiques à Dijon, et un projet de Living Lab, porté par Dijon Métropole, le conseil régional et la Banque des territoires. « Lorsque Pierre Guez, président de Vitagora a été nommé également président de La FoodTech, ce dernier a souhaité faire converger les deux associations », précise Christophe Breuillet, directeur de Vitagora. « Il fallait donner les moyens à cette marque de se développer et d'avoir une synergie d'actions intéressantes pour l'ensemble de notre écosystème local et français », poursuit-il. Cette fusion permet de pérenniser les activités de la FoodTech et du Living Lab, en synergie avec le programme d'accélération Toaster Lab de Vitagora, dédié aux pépites de l'agri-food, depuis 2017. Objectif : faire converger les startups nationales et internationales vers des acteurs locaux de Bourgogne-Franche-Comté, afin de les accompagner dans une phase de croissance, tout en renforçant notre écosystème local.

Living Lab : un outil unique en Europe

Avec une centaine de startups, l'écosystème qui réunit la FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté et Vitagora était déjà performant dans trois domaines : l'industrie, la recherche et l'innovation. « Il nous manquait une corde à notre arc : la relation directe avec le consommateur au processus d'innovation », souligne Christophe Breuillet. Ce sera bientôt acté avec le Living Lab, installé au cœur même de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, qui ouvre ses portes au public le 6 mai prochain.

Financé à hauteur de 1 million d'euros sur cinq ans par Dijon Métropole, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et la Banque des Territoires, cet outil novateur a pour objectif « de décloisonner l'innovation en donnant aux citoyens la capacité d'influencer positivement l'alimentation d'aujourd'hui et de demain », explique Christophe Breuillet.

L'idée est de redonner du sens à l'alimentaire. Des ateliers éducatifs et créatifs seront organisés avec les différents partenaires locaux, telles que les maisons de quartier de Quetigny ou Fontaine d'Ouche, par exemple. « Nous irons chercher les citoyens là où ils vivent avec leurs différences culturelles, leurs croyances, leurs origines et leur pouvoir d'achat, pour essayer d'imaginer le futur de l'alimentation à horizon 2030, voire 2050 ». Les idées et les innovations qui sortiront de ces échanges pourront ensuite être reprises par des entreprises de l'agro-alimentaire locales ou nationales. Tel un entonnoir, la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon a pour but de devenir un point de convergence des initiatives en matière de FoodTech. « Notre ambition est de faire converger les consommateurs vers ce tiers-lieu qui est un outil unique en Europe ! », confie Christophe Breuillet.

Un rayonnement international

De par son offre complète, Vitagora est déjà une structure unique en France qui permet de fédérer les acteurs économiques et les porteurs de projet au profit de la dynamique locale. C'est à la fois une association professionnelle qui s'adresse à la filière de l'agroalimentaire, labellisée pôle de compétitivité agroalimentaire, et une représentante de l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle en Bourgogne-Franche-Comté. Vitagora réunit 653 membres - entreprises de l'agroalimentaire et offreurs de solutions innovantes. « Chaque semaine, nous recevons des demandes d'adhésion. Le pôle de compétitivité connaît une croissance de 14% par an », assure Christophe Breuillet.

« Notre rayonnement est international et séduit les startups car nous pouvons leur ouvrir des portes vers des zones géographiques intéressantes, tel que le Japon, par exemple. Les entrepreneurs peuvent ainsi capter des opportunités de marché », poursuit-il.

La stratégie de déploiement internationale à horizon 2030 de Vitagora est d'identifier d'autres marchés pour ses membres. « Nous souhaitons continuer notre déploiement sur la zone Asie du Sud-Est et Afrique de l'Est à partir de notre nouveau point d'ancrage au Rwanda, continuer nos partenariats en Amérique du nord, avec le Canada et les États-Unis, mais également développer des opportunités sur d'autres pays », confie Christophe Breuillet. Ce dernier maintient le cap pour que la région devienne d'ici quelques années, la « Silicon Valley de l'agroalimentaire. »