La FoodTech européenne croît, grâce à une nouvelle génération de startups

2,4 milliards d'euros. C'est le montant total, sur l'année 2019, des investissements dans les startups européennes de la FoodTech. Un record révélé dans le rapport publié le 30 avril par le cabinet spécialisé DigitalFoodLab. Il représente plus du double des investissements réalisés en 2018 (0,9 milliard). Surtout, il croît de 60% par rapport aux sommes levées en 2017 (1,5 milliard), année du record précédent, souligne l'étude, réalisée en partenariat avec le cabinet Kea & Partners, le fonds d'investissement Eutopia, le pôle de compétitivité Vitagora et le géant de l'agroalimentaire Nestlé.

Cette hausse est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit dans un contexte plutôt morose, note DigitalFoodLab, puisqu'au niveau mondial les investissements dans la FoodTech ont baissé de plus de 5% entre 2018 et 2019, en s'établissant à 16,3 milliards d'euros.

Certes, "les startups européennes représentent toujours une petite partie du financement total reçu par les startups FoodTech dans le monde".

Mais cette croissance particulièrement accéléré des investissements les place désormais "en pôle position des innovations liées à l'agriculture, l'alimentation et le retail", estime le cabinet....