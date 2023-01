CES 2023 : les startups françaises moins nombreuses mais mieux armées pour faire du business

Plus de 200. C'est le nombre, provisoire, de startups françaises qui feront le déplacement du 5 au 8 janvier prochain au CES de Las Vegas. Après deux éditions en demi-teinte pour cause de Covid -du tout digital en janvier 2021, aux annulations en cascades en janvier 2022 à cause de l'explosion des contaminations Omicron-, la 53ème édition du plus grand salon tech au monde devrait enfin revenir à la normale. Plus de 2.500 exposants de 174 pays sont attendus, et 100.000 visiteurs devraient fouler les 18 hectares du salon situé au cœur de la capitale mondiale du divertissement.

Fin de l'euphorie pour la présence française

On reste toutefois loin des niveaux pré-Covid : en 2020, le CES enregistrait plus de 4.000 exposants et 175.000 visiteurs. La faute à la pandémie bien sûr, mais aussi au fait que le CES est une caverne d'Ali Baba qui grouille d'innovations parfois utiles mais surtout futiles, et qui paraissent de plus en plus déconnectés des enjeux.

Comme l'édition 2020 l'avait révélé, l'aura du salon s'est ternie ces dernières années. Les tensions géopolitiques ont réduit drastiquement la présence de la Chine, autrefois deuxième exposant mondial derrière les Etats-Unis, et la gravité des crises économique et climatique se marient mal avec l'extravagance et la futilité d'un salon rempli de gadgets électroniques comme des écrans de plus en plus grands et des hangars entiers remplis de matelas connectés et d'outils de la « smart home » à qui on promet depuis dix ans une adoption massive qui n'arrive jamais.

D'où le recentrage, cette année, sur l'automobile et les mobilités bas carbone de demain. Les organisateurs ont annoncé avoir vendu tous les stands disponibles au West Hall, l'espace dédié aux constructeurs et fournisseurs. « On va avoir l'impression d'être dans un salon automobile », prévient Kevan Yalowitz, directeur des logiciels chez Accenture.

Le phénomène « startup nation », étant passé de mode en France, le salon a été déserté ces dernières années par les politiques. Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au Numérique et aux télécommunications, fera bien le déplacement, mais le temps où plusieurs ministres, des personnalités de l'opposition, et une bonne partie des présidents de Région faisaient le déplacement pour améliorer leur image, semble bel et bien terminé. Ainsi, le nombre de startups et d'exposants dans les rangs français a fortement décru, même si avec 200 startups, la France restera la deuxième délégation mondiale dans l'Eureka Park, l'espace du salon spécialement dédié aux jeunes pousses. Du côté des grands groupes, certains piliers comme La Poste ou EDF sont toujours là, mais ils ont globalement réduit la taille de leur stand et le nombre de startups et de personnalités qu'ils invitent.

Les startups moins nombreuses et plus concentrées sur le business

Du côté des startups, l'explosion de la bulle CES a fait le tri entre le bon grain et l'ivraie. De nombreuses pépites qui faisaient le déplacement surtout pour « profiter de la hype » et se faire voir par les médias, s'abstiennent désormais dans un contexte où l'accès au financement est devenu beaucoup plus difficile sous l'effet de la crise, donc qu'il n'est plus possible de « brûler du cash » dans des événements sans retour sur investissements perceptible.

Résultat : « le CES se professionnalise, les startups se déplacent désormais surtout pour faire du business et travaillent mieux leur présence en amont. La visibilité devient secondaire pour elles, elles veulent surtout rencontrer de potentiels partenaires et investisseurs », explique Benoît Rivollet, directeur innovation et technologies chez In Extenso Innovation Croissance, qui accompagne certaines pépites à Las Vegas.

Finie la course au plus gros pavillon et les querelles d'égo entre régions : désormais, Business France n'a aucun mal à fédérer la quasi-totalité des régions sous un seul pavillon, celui du coq de la French Tech. La Team France Export rassemblera ainsi 10 régions françaises exposantes et trois partenaires privés : EDF, La Poste et Le Village by CA. 170 startups exposeront sous ses couleurs sur le pavillon de l'Eureka Park, et 16 autres entreprises françaises s'installeront dans le secteur dédié aux véhicules autonomes et intelligents, situé au Las Vegas Convention Center à quelques kilomètres de là.

Pour maximiser leur présence, certaines pépites ont bénéficié en amont d'un accompagnement sur-mesure imaginé par Business France, avec notamment des formations pour savoir pitcher en anglais devant des partenaires potentiels, des investisseurs ou des médias, ou encore la gestion de la communication et de la relation presse au pays du marketing roi.

Les startups dans le domaine du BtoB, notamment dans l'industrie, les mobilités, les évolutions du travail, la santé connectée ou encore l'intelligence artificielle et la robotique, sont particulièrement représentées dans la délégation française. L'objectif : cibler les partenaires potentiels et aller les rencontrer, sur son propre stand ou au détour d'un rendez-vous dans les nombreuses chambres d'hôtels transformées en salons. Le salon peut également être intéressant pour rencontrer des investisseurs américains, qui se sont moins préoccupés du marché français en 2022 en raison de la crise qui a secoué l'ensemble du secteur de la tech. Mais Benoît Rivollet prévient : le véritable retour sur investissement se fait après le salon. « Le CES se prépare fortement en amont, nécessite une grande organisation et une ouverture aux opportunités sur place, et se maximise après coup, pour concrétiser les touches. Sinon, c'est de l'argent dépensé pour rien ».

