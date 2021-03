Comment Vestiaire Collective est devenue la 11e licorne de la French Tech

Innovation et Start-up

Kering a pris une participation d'environ 5% dans Vestiaire Collective, qui devient officiellement la 11è licorne française, c'est-à-dire une startup valorisée au moins un milliard d'euros. (Crédits : DR)

Le spécialiste de la vente de vêtements et d'accessoires de luxe d'occasion est un modèle d'hyper-croissance maîtrisée. Grâce à une vision stratégique claire et à des partenariats pertinents avec tous les acteurs de son secteur -fonds d'investissements, enseignes de mode- Vestiaire Collective s'est positionné en amont sur le marché de la seconde main, a fait sauter un à un tous les verrous, et récolte aujourd'hui les fruits de l'évolution des usages en devenant la 11e licorne française, à la faveur d'une méga-levée de fonds de 178 millions d'euros.