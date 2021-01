Formations aux métiers du numérique : comment Ironhack tire profit de la crise du Covid-19

Innovation et Start-up

(Crédits : DR)

La startup espagnole présente dans sept pays dont la France, a basculé dans les formations à distance et compte s'appuyer dessus pour devenir une référence pour les personnes en reconversion professionnelle, et accélérer son expansion à l'international. Ironhack lève pour cela 20 millions de dollars (16,5 millions d'euros), qui vont également servir à améliorer la mixité femmes/hommes et à toucher des personnes éloignées de l'emploi.