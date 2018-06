Microsoft va racheter GitHub, la plateforme de partage de codes open source

Aux États-Unis, l'annonce fait grand bruit sur la toile au sein des communautés de développeurs. Selon des informations concordantes divulguées ce lundi 4 juin par Business Insider et Bloomberg, le fabricant de logiciels Microsoft devrait annoncer le rachat de GitHub, une plateforme très populaire sur laquelle les développeurs ont l'habitude d'héberger et de partager leurs projets open source. Le montant de l'acquisition pourrait dépasser les 2 milliards d'euros.

Pour l'heure, aucune des deux entreprises concernées n'a commenté cette information.

Des rumeurs internes quant à la nomination

de Nat Friedman comme Pdg de GitHub

Selon Business Insider, si cette acquisition a bien lieu, cela constituerait un revirement de positionnement pour la plateforme. Il y a six mois, cette dernière s'était dite pleinement déterminée à rester indépendante et à devenir éventuellement publique. Une des hypothèses avancée par le site d'information est que Microsoft pourrait, au lieu de conclure un accord pour acheter directement GitHub, de réaliser un investissement, avec éventuellement une option d'achat, ce qui permettrait à l'un de ses meilleurs ingénieurs de prendre le poste de Pdg. La prudence est donc de rigueur.

D'ailleurs, une rumeur interne fait état que Nat Friedman, un dirigeant de Microsoft bien connu dans le monde des développeurs, serait en lice pour le poste de Pdg de GitHub. Une autre source a également rapporté à Business Insider que Sridhar Ramaswamyn, le vice-président en charge des publicités et du commerce chez Google serait en pourparlers pour rejoindre le conseil d'administration de GitHub. Un rôle difficile à tenir étant donné son travail chez Google. Pas mal d'incertitudes encore, donc.

Microsoft, l'un des plus gros contributeurs de GitHub

En 2015, GitHub avait été valorisée à 2 milliards de dollars. Depuis, elle a continué de prospérer ces trois dernières années, ce qui laisse présager selon certains un prix d'acquisition avoisinant les 5 milliards de dollars. Conçu il y a 10 ans, le réseau social et service en ligne d'hébergement de projets de programmation au 24 millions d'utilisateurs est devenu un incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la programmation. Elle permet aux développeurs d'héberger leurs projets logiciels sur le cloud et de travailler dessus avec d'autres programmeurs.

De nombreuses sociétés, notamment Google et Alphabet Inc., l'utilisent pour stocker leurs codes, de même que les équipes de Microsoft, l'un des plus gros contributeurs de GitHub, pour gérer le développement de Windows.