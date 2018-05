Le défi 4.0 du Brésil à .Futuro

400 personnes ont participé les 17 et 18 mai à la seconde édition de. Futuro intitulée « Innovate to shape your future » durant laquelle plus de 50 professionnels (entreprises, institutions, startups) ont pris la parole afin de débattre de la façon dont la technologie crée un nouvel avenir pour la société et les entreprises. Impacts et solutions ont été évoqués sur quatre niveaux : société, créativité, structure et technologie.

Impact de la technologie sur la société

Nous devons voir la technologie plus largement, comme un processus d'évolution, car aujourd'hui « des entreprises grâce aux algorithmes, sont en mesure de prédire et éviter un hacking par exemple. La flexibilité et l'adaptabilité sont des caractéristiques que le numérique a apporté à notre ADN et à notre façon de penser », a expliqué Camila Ghattas, futurologue et cofondatrice du cabinet Diip, lors de. Futuro où il a été question également « d'accélération technologique ». En effet, l'étude, réalisée par .Futuro/ HSR Specialists Researchers, montre que 46 % des dirigeants brésiliens et 68 % de la population en général, se perçoivent anxieux et plus impatients. Ils estiment que l'accélération entrave le processus de créativité : 13 % des dirigeants affirment que la pression et l'anxiété aident à la créativité. Ils sont 83 % (vs 92 % de la population) à noter que l'obsolescence des produits et services est plus rapide. Pour respectivement 68 % et 42 % des dirigeants, l'ère de la technologie et de l'information a rendu les gens plus agiles, plus fluides, plus intelligents, plus intéressants. Enfin, 47 % des chefs d'entreprises contre 68 % estiment que plus le monde est rapide, plus les gens deviennent créatifs et innovants.

Le futur impact positif de la blockchain

Pour André Miceli, fondateur d'Infobase, professeur et coordinateur du MBA de Marketing Digital de la Fundação Getúlio Vargas (FGV), la blockchain est l'une des innovations les plus importantes et aura à terme un impact positif sur la société. Son développement et son utilisation permettront une transparence qui, sur le plan social et politique, pourra améliorer la confiance de la population face aux gouvernements.

Si cette transformation numérique passe par la connaissance, la compréhension et la maîtrise des nouvelles technologies, elle passe aussi par la formation et la faculté de s'entourer des bons talents. Ce fut le propos de Marcelo Sales, fondateur de Movile qui détient notamment iFood (le UberEats brésilien) qui réalise 7 millions de commandes par mois, la billetterie digitale Sympla et a investi 18 millions de dollars dans la fintech avec l'acquisition de la plateforme de paiement en ligne Zoop. L'entrepreneur a expliqué que la clé du succès résidait dans la capacité à développer une vision, à innover pour rester dans la course. C'est ce que Marcelo Sales a fait avec Movile, en créant Sympla et en déployant une politique d'acquisition éclairée. Mais, pour lui, la recherche de talents est la responsabilité entière des dirigeants et ne doit pas être déléguée aux services RH ou chasseurs de têtes. C'est pour les Pays-Bas que l'homme d'affaires s'envolait pour recruter ses prochains talents.

Un écosystème économique dynamique et en marche !

Tous les ingrédients sont réunis pour parfaire cette transition numérique au Brésil. Le BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Economica e Social) dans un rapport prospectif intitulé « Visão 2035, Brasil paÍs desenvolvido » (Vision 2035, le Brésil, un pays développé) propose un agenda de propositions sectorielles (21 secteurs) composé de mesures visant selon trois scénarios à « déverrouiller », « améliorer » et « transformer » l'économie du Brésil. Selon la banque, la réalisation du scénario dit de « transformation » nécessitant des investissements dans tous les secteurs (dans l'appareil et les méthodes de production, en formation, en recherche et développement, dans l'éducation...) engendreraient jusqu'à l'horizon 2035 une croissance annuelle du PIB de 3,9 %.

Un engagement social fort

Un défi qui, dans le contexte économique et politique actuel, est ambitieux, mais plus qu'envisageable dans un pays où la créativité est supérieurement importante et l'engagement social fort. Les créations de services digitaux tel que Banco Maré en témoigne. Banco Maré propose une solution de microfinance solidaire pour les populations « débancarisées ».

Début 2018, le Brésil a décroché trois licornes : 99 Taxi racheté par Didi Chuxing, la solution de paiement en ligne Pag Seguro et Nubank, la banque digitale. D'autres sont attendues, Movile, Loggi, la plate-forme de livraison express franco-brésilienne ou encore Cargo X, le Uber du transport routier seront-elles les prochaines ? Il est temps de regarder en direction du géant de l'Amérique latine, où Google a installé son sixième campus (São Paulo) et Facebook son premier centre d'innovation.

Comme l'expliquait lors de. Futuro I Rio le futurologue Gil Giardelli, fondateur de Era 5 : « Le Brésil possède une industrie forte et de pointe. Ce qui nous manque, c'est une stabilité politique et un projet de nation impulsé par le gouvernement ».

MOX Digital a déjà annoncé que l'édition 2019 de. Futuro sera consacrée à l'humanité augmentée, ou l'analyse de l'impact de la technologie sur l'homme et sur les nouvelles relations que nous entretenons mais aussi celles des hommes-machines.