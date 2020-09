Prix 10.000 startups 2020 : Ewattch connecte les usines traditionnelles à l'industrie 4.0

L'aventure d'Ewattch s'est bâtie sur le constat de l'équipement hétéroclite des usines, dans les Vosges puis en France entière. "Les usines qui nous entourent ont en général une durée de vie très longue. Les sites industriels grandissent et les résultats sont rarement homogènes. On y trouve tous types de machines et parfois, les responsables des sites ne disposent même plus de l'ensemble des plans électriques", a observé Nicolas Babel, président d'Ewattch. Son entreprise a connu des débuts timides entre 2012 et 2016, dans l'environnement très concurrentiel des capteurs thermiques et du "smart building". Elle a réorienté l'ensemble de ses activités vers les usines connectées. La priorité est désormais accordée à l'équipement de sites existants, dont les gestionnaires peinent à réduire les consommations énergétiques parce que leur parc de machines ne se laisse pas piloter à distance. "Nous avons la réponse. Notre métier consiste à développer des cartes électroniques, des capteurs sans fil et des applications logicielles sur le cloud. Nos capteurs et nos...