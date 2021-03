Startups : trois conseils pour se défendre en cas de harcèlement

Un vent de libération de la parole des salariés victimes de harcèlement souffle dans le petit monde des startups... Lancé fin décembre, le compte Instagram "Balance ta startup" partage des témoignages anonymes d'employés en souffrance dans de jeunes pousses françaises.

Qu'il s'agisse d'harcèlement moral, sexuel ou de discriminations en tout genre, il est souvent très compliqué pour les victimes d'agir pour faire valoir leurs droits : peur de représailles en interne ou pour un futur recrutement, manque de moyens pour s'offrir les services d'un avocat...

Elise Fabing, avocate au Barreau de Paris et co-fondatrice du cabinet Alkemist, propose régulièrement des "live" en vidéo de conseils juridiques sur le compte Instagram de "Balance ta startup". La spécialiste du droit du travail y livre des conseils concrets pour commencer à préparer un dossier de preuves. Il est ensuite possible de se faire épauler par un avocat, voire même, tenter de se défendre soi-même pour engager des poursuites aux prud'hommes. Pour La Tribune, elle détaille les étapes à suivre pour se protéger et se défendre.

