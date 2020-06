Swile (ex Lunchr) lève 70 millions d'euros pour gérer tous les avantages employés

Se repositionner pour mieux résister. Face à la concurrence féroce du quatuor Edenred, Sodexo, UP et Natixis sur le marché des titres-restaurant dématérialisés, la startup montpelliéraine et parisienne Lunchr lance une attaque de côté. En mars, elle a changé de nom pour devenir Swile. Trois mois plus tard, elle annonce le succès de sa troisième levée de fonds, d'un montant de 70 millions d'euros, bouclée avant le confinement. L'objectif : financer son repositionnement stratégique pour passer d'un challenger du titre-restaurant dématérialisé à un possible champion de la gestion de tous les avantages des salariés.

Lire aussi : Comment Lunchr devient Swile pour s'installer dans le quotidien de l'entreprise

7% du marché des tickets resto dématérialisés

Fondée en 2018 par Louis Soubeyrand, qui avait déjà connu le succès avec l'adtech Teads (startup spécialisée dans la publicité, vendue à Altice en 2017), Lunchr s'est donnée...