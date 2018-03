Internet dans les trains : Alstom se renforce

Connecter les trains, surtout à grande vitesse, n'est pas une mince affaire. Voilà pourquoi, depuis deux ans, Alstom procède à des acquisitions pour acquérir cette compétence. Après avoir mis la main, fin 2016, sur Nomad Digital, un spécialiste britannique du wifi dans les trains, le constructeur annonce ce mardi le rachat de 21net. Cette société, dont le siège est également au Royaume-Uni, « fournit de l'Internet embarqué et de l'info-divertissement pour l'industrie ferroviaire », précise Alstom dans un communiqué, sans dévoiler le montant de l'opération.

Concrètement, 21net, qui emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros l'an dernier, propose « une solution de connectivité embarquée », poursuit le constructeur. Celle-ci « s'appuie sur les technologies satellitaires, cellulaires et haut débit sans fil grâce à des antennes le long des voies ». Pour apporter Internet aux usagers, 21net comme Nomad Digital « utilisent des technologies via des antennes qui détectent les réseaux les plus rapides (que ce soit en 3G, ou en 4G) et les redistribuent sous forme de wifi à l'intérieur des trains, explique-t-on chez Altsom. Dans un tunnel, les antennes captent les signaux émis par des bornes au sol, qui sont ensuite reliées [par de la fibre optique, NDLR] au réseau extérieur ». C'est-à-dire, en France, celui des opérateurs télécoms comme Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free.

21net, un prestataire de la SNCF

Pour Alstom, 21net n'est pas un inconnu. « L'entreprise a notamment installé l'équipement wifi des trains à grande vitesse en France, suite à un contrat signé avec la SNCF en 2016 », explique le groupe dans son communiqué. De plus, « Alstom a déjà travaillé avec 21net sur l'équipement wifi et d'info-divertissement de la flotte de trains NTV en Italie », poursuit la missive.

Pour Alstom, 21net constitue le moyen d'apporter des solutions de connectivité embarquée dans des pays où il ne les avait pas - ou du moins pas suffisamment. Outre la France, l'Italie et le Royaume-Uni, 21net dispose ainsi de filiales en Belgique et en Inde.

« Renforcer le savoir-faire d'Alstom »

Vice-président du pôle « Digital Mobility » d'Alstom, Jean-François Beaudoin s'est montré ravi de cette emplette :

« Cette nouvelle acquisition, un an après celle de Nomad Digital, va renforcer l'offre et le savoir-faire numériques d'Alstom, affirme-t-il dans le communiqué. Proposer aux passagers une connectivité en continu tout au long de leur voyage est aujourd'hui un must. »

Un « must » qui, en France du moins, est encore bien loin d'être la norme... Même si les industriels du monde ferroviaire et ceux des télécoms ont promis d'accélérer sur ce front.