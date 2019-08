Avec l'influenceur "Ninja", Microsoft déclenche l'autre guerre du streaming

Coup de tonnerre dans le milieu du divertissement vidéoludique. Tyler "Ninja" Blevins, le plus gros influenceur de Twitch, la plateforme de vidéo en direct de Amazon, se produira à l'avenir exclusivement sur Mixer, la plateforme de Microsoft, a-t-il annoncé dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Ninja est un streamer : il diffuse en direct ses parties de jeux vidéo, face caméra, tout en animant la discussion avec sa communauté. Il joue principalement au très populaire Fortnite, et est devenu grâce à ce jeu le visage le plus célèbre de Twitch. De son côté, la filiale d'Amazon n'avait jusqu'ici que très peu de concurrents et était en situation de quasi monopole sur son marché.

Au deuxième trimestre, elle concentrait 72,2% du temps de visionnage sur les plateformes de direct avec plus de 2,7 milliards d'heures, d'après StreamElements. Son dauphin, YouTube Live, pointait loin derrière avec 19,5% du temps de visionnage, et Mixer ne réalisait que 3% de l'audience du secteur. Mais c'était avant cet investissement surprise de Microsoft pour amener sa plateforme, acheté en 2016, sur le devant de la scène. En s'offrant l'exclusivité sur les streams de Ninja, l'entreprise de Bill Gates s'est lancé sérieusement dans la guerre des plateformes de streaming en direct. Sur le ring, quatre mastodontes : Amazon (Twitch), Google (YouTube Gaming), Microsoft (Mixer) et Facebook (Facebook gaming).

Microsoft s'offre le plus gros influenceur de Twitch

Pour comprendre l'ampleur du coup réalisé par Microsoft, il suffit de mesurer la présence en ligne de Ninja. Tyler Blevins fait partie des trois plus gros influenceurs au monde dans le secteur du jeu vidéo. Son poids sur les réseaux sociaux est colossal : 4,6 millions d'abonnés Twitter, 14,4 millions d'abonnés sur Instagram, et 22 millions d'abonnés sur YouTube, où ses vidéos ont été vues plus d'1,9 milliards de fois. Mais ce n'est même pas là qu'il excelle le plus : sur sa chaîne Twitch, il "streame" devant plus de 50.000 spectateurs en moyenne. En mars 2018, il avait réunit une audience de plus de 650.000 personnes lors d'un direct avec plusieurs personnalités, dont le rappeur canadien Drake. Récemment, dans une émission avec son homologue français Corentin "Gotaga" Houssein, l'américain de 28 ans avait révélé qu'il avait atteint un pic de plus de 260.000 abonnés payant (à 4,99 dollars) à sa chaîne Twitch.

Ces chiffres lui ont permis de signer des partenariats avec des grandes marques. Uber Eats, Redbull ou Samsung ont misé sur lui pour leurs campagnes de publicité. Surtout, sa communauté est assez importante et sa popularité assez haute pour qu'il ne dépende pas du traffic ramené par Twitch, et puisse prendre son indépendance. Hier soir, juste après l'annonce, l'abonnement à la chaîne Mixer de Ninja était gratuit, contre 7,99 dollars en temps normal. En une poignée d'heures, et sans qu'il ne joue, elle a dépassé le cap des 100.000 abonnés. De son côté, l'application Mixer se hissait en tête des téléchargements gratuits sur l'App Store. Ni Microsoft ni le joueur n'ont pour l'instant communiqué sur le montant de leur partenariat. Pour rappel, Reuters révélait en février que l'éditeur d'Apex Legends avait payé Ninja un million de dollars pour quelques dizaines d'heures de jeu, et des messages sur ses réseaux sociaux.

Coup dur pour Amazon

Il s'agit d'un premier revers majeur pour Twitch. Dans les quelques heures qui ont suivi l'annonce, la plateforme retirait l'accréditation du compte de Ninja. Avec plus de 2,2 millions de streamers mensuels, Twitch peut se passer de l'Américain pour faire de l'audience. Il n'était même plus le plus regardé, dépassé par Turner Ellis Tenney aka "Tfue" et Michael "shroud" Grzesiek. Mais c'est tout de même le visage de la plateforme, le joueur le plus connu, qui s'en va.

"C'est une victoire pour Ninja, une énorme victoire pour Microsoft et Mixer, et une grosse défaite pour Twitch. Twitch, première plateforme de streaming au monde et haut-lieu du jeu vidéo et de l'eSport n'est pas parvenue à garder sa plus grande star", a tweeté le consultant Rod Breslau à la suite de l'annonce.

Tyler Blevins s'était exprimé en décembre auprès du New York Times, sur la pression exercée par la concurrence sur Twitch. ll faisait près de douze heures de stream par jour, et ne prenait quasiment jamais de vacances. Les joueurs craignent de s'absenter, par peur d'être vite remplacé par d'autres auprès de leur communauté. Ce stress est en partie lié au modèle économique de la plateforme. Les streamers partagent tous les revenus qu'ils génèrent avec Twitch. Ils peuvent diffuser des publicités, récolter des dons de la part des spectateurs.

De plus, ces derniers peuvent s'abonner à leur chaîne, à partir de 4,99 euros par mois, pour montrer leur soutien et avoir accès à quelques avantages sur la messagerie en direct qui accompagne le stream. Les streamers sont donc poussés à attirer le plus d'audience pendant le plus de temps possible. Si d'autres plateformes comme YouTube Live ou Mixer parviennent à se hisser au niveau de Twitch, les streamers pourront faire jouer la concurrence. A l'heure actuelle, ils ne touchent que 50% du prix lors d'un abonnement à leur chaîne. Nombre d'entre eux complètent leurs revenus en postant sur YouTube des rediffusions ou des "best of" de leur chaîne Twitch.

"C'est une grande victoire pour la communauté du jeu vidéo avec les plus grandes entreprises tech mondiales, qui investissent tous plus dans le streaming de jeux vidéo, offrant plus d'options aux streamers pour gagner leur vie", a relevé Rod Breslau.

Amazon ne détaille pas les revenus qu'il tire de sa plateforme de vidéo en direct, acquise pour 970 millions de dollars en 2014. Mais l'entreprise de Jeff Bezos est en plein boom : entre 2017 et 2018, le temps de visionnage sur son site a augmenté de 58% à 570 milliards d'heures visionnées. Surtout, elle est amené à prendre une place croissante au sein du groupe. Twitch est aussi un canal d'entrée supplémentaire pour Prime, l'offre premium de Amazon, qui compte plus de 100 millions d'abonnés, et qui lui permet de récolter des milliards de données clients. Les détenteurs d'un compte Prime peuvent s'abonner gratuitement à une chaîne. Les streamers incitent donc leur public jeune à demander d'utiliser le compte Prime de leur parents pour s'abonner à leur chaîne.

Une bataille au-delà du jeu vidéo

Face à la domination de Twitch, YouTube a dégainé en premier, via son service YouTube Gaming, lancé en 2015. L'idée : garder sur sa plateforme ses principales figures, qui s'exportent sur Twitch pour le direct. Mais la filiale de Google a mis du temps à se mettre au niveau technologique. Elle n'a, par exemple, que très récemment intégré un module d'abonnement similaire à celui de son concurrent. En revanche, elle peut compter sur sa masse de vidéastes populaires pour faire décoller la vidéo en direct. Avec le lancement de son service de cloud gaming Stadia, YouTube compte désormais créer de nouvelles synergies, et permettre de connecter les deux services en quelques clics. Les développeurs ont par exemple prévu d'intégrer la possibilité pour les streamers d'inviter facilement les spectateurs sur leurs parties, entre autres fonctionnalités.

Du côté de Facebook, la vidéo en direct a été lancée en 2016, sans la verticale jeu vidéo. En 2018, l'entreprise de Mark Zuckerberg a décidé de suivre la tendance du marché et ouvert son propre concurrent de Twitch, Fb.gg, intégré au réseau social, avec un modèle économique similaire à l'original. Si le jeu vidéo reste la principale porte d'entrée vers ces plateformes, d'autres formes de divertissement y voit le jour, au point que Twitch est aujourd'hui décrit comme une nouvelle forme de télévision. On y trouve des émissions thématiques sous la forme de tables rondes, des émissions d'actualité mais aussi des émissions politiques. La chaîne française Accropolis par exemple, commente en direct les débats de l'Assemblée Nationale.

Le gouvernement a d'ailleurs bien cerné la popularité de ces services auprès des jeunes. En février, dix ministres s'étaient relayés pour débattre chacun une heure avec des vidéastes et un public de jeunes. Ce "grand débathon" était diffusé simultanément en direct sur la chaîne Twitch de Accropolis et sur la chaîne YouTube de HugoDécrypte. Trois mois plus tard, juste avant les élections européennes, le président Emmanuel Macron avait accordé sa seule interview à... HugoDécrypte, en direct sur YouTube. Avec le rachat de Twitch en 2014, Amazon a pris une avance conséquente sur le marché de la vidéo en direct, même si Google et Facebook ont tenté de lui emboîter le pas. Microsoft a fait subir à la plateforme un de ses premiers échecs et va désormais tenter de se hisser à sa portée.