Cloud : Oodrive, Tixeo et Olvid s'allient pour créer un « Teams » français dès 2023

Petit tremblement de terre dans le cloud. Pour la première fois, trois acteurs français du logiciel collaboratif, Oodrive, Olvid et Tixeo, s'allient pour proposer une suite collaborative sécurisée et souveraine, baptisée TOO 2022. Le but : proposer au marché, et notamment aux administrations, ministères et opérateurs d'importance vitale (OIV), une vraie alternative « de confiance » face au leader du marché, l'américain Microsoft Teams. « Oodrive apporte l'identification et le partage de documents sécurisés, Olvid la messagerie instantanée et Tixeo la visioconférence, le tout dans une seule et même plateforme, avec une expérience utilisateur unique et fluide, c'est ce qui manquait aux acteurs français », explique à La Tribune Edouard de Rémur, le cofondateur d'Oodrive. Mais ce n'est qu'un début : « l'idée à terme est d'intégrer d'autres acteurs de confiance français et européens au sein de la plateforme pour étendre notre périmètre de logiciels collaboratifs dans le cloud », poursuit l'entrepreneur.

Si TOO 2022 se voit plutôt comme une alternative souveraine à Microsoft Teams pour les données sensibles, son but est clairement de coiffer au poteau le projet Bleu, l'alliance de Microsoft avec Orange et Capgemini, qui cible précisément les OIV et les administrations. Le lancement de TOO 2022 est prévu pour le deuxième semestre 2023, soit au moins un an avant celui de Bleu. Et encore : le lancement de Bleu est soumis à la condition que ce dernier obtienne la labellisation SecNumCloud de l'Anssi, ce qui est loin d'être garanti en raison du fait qu'il utilisera du logiciel américain qui peut tomber sous la juridiction des lois extraterritoriales, notamment le Cloud Act et FISA. A l'inverse, TOO 2022 ne devrait pas avoir de problème de certification : solution 100% française hébergée en France, toutes les briques qui la composent sont déjà certifiées par l'Anssi. Oodrive est même l'un des premiers à avoir obtenu la labellisation SecNumCloud.

3 briques réunies dans une seule plateforme

Dans le détail, Oodrive est le pilier de ce dispositif car c'est lui qui fournit la plateforme sécurisée dans laquelle s'intègrent les solutions d'Olvid et de Tixeo. « Cela fait des années que nous travaillons à la construction d'une plateforme sur laquelle agréger toutes nos solutions, mais qui puisse aussi être ouverte à d'autres partenaires de confiance. L'idée est que les clients qui s'abonnent à la plateforme achètent les modules dont ils ont besoin, avec la garantie de bénéficier d'une seule expérience utilisateur avec plusieurs produits, comme le font Google ou Microsoft », précise Edouard de Rémur.

Créé en 2000, Oodrive est devenu une référence en matière de management des contenus sensibles : 80% des entreprises du CAC40 sont clientes de ses solutions, notamment pour les Comex et les Codir. De son côté, Olvid, créé en 2019, est déjà une référence en termes de sécurité des communications pour sa messagerie instantanée, grâce à ses protocoles cryptographiques propriétaires, certifiés par l'Anssi, qui permettent de ne plus faire reposer la sécurité sur les serveurs de distribution des messages.

Enfin, Tixeo, créé en 2003, se revendique comme l'unique acteur de vidéo-collaboration qui propose une technologie de visioconférence certifiée CSPN par l'Anssi. « Nous pouvons gérer simultanément des milliers de réunions en ligne tout en offrant une expérience de visioconférence sécurisée et interactive », affirme Renaud Ghia, cofondateur et CEO de l'entreprise.

Le prix de l'offre TOO 2022 n'est en revanche pas encore fixé. « Il sera compétitif vis-à-vis de Microsoft, assure Renaud Ghia, et les clients existants de nos solutions paieront moins cher la plateforme que les trois solutions de manière séparée ». Mais pas question de se brader pour autant. « Nous avons une vraie valeur ajoutée par rapport aux Américains, qui est que nous présenterons le plus haut niveau de sécurité et que nous serons totalement souverains, ce qui est indispensable pour les données les plus sensibles », ajoute Cédric Sylvestre, le cofondateur d'Olvid.

Soutien du gouvernement

L'annonce du lancement prochain de TOO 2022 est importante car elle acte un vrai revirement stratégique du gouvernement dans le cloud.

La future plateforme est le résultat d'un appel à manifestation d'intérêt sur les suites collaboratives dans le cloud, lancé par le gouvernement fin 2021. De fait, l'Etat finance à hauteur de 9 millions d'euros environ -sur un budget total d'environ 15 millions d'euros- le coût de réunir les trois solutions en une seule au sein de la plateforme d'Oodrive.

La naissance prochaine de TOO 2022, et ce bien avant les solutions Bleu (Microsoft/Orange/Capgemini) et S3ns (Google/Thales), contredit aussi les propos de l'ancien secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, et même du président Emmanuel Macron à l'automne 2021, qui assuraient qu'il est impossible pour les acteurs français de proposer des services cloud comparables en qualité avec celles des Gafam américains. Meilleur allié des Gafam jusqu'à peu, l'Etat avait ainsi décidé d'ouvrir à Microsoft et à Google le marché des OIV et des administrations, en créant pour eux en mai 2021 la stratégie « cloud de confiance ». Celle-ci leur permettait, en s'alliant avec des Français au sein de coentreprises de droit français, de proposer des solutions présentées comme « souveraines » (ce sont les projets Bleu et S3ns) malgré le fait qu'il s'agisse simplement, pour les Français, de revendre des technologies américaines sous licence.

Suite au tollé de l'écosystème français du cloud et aux multiples alertes sur le manque de solidité juridique de cette stratégie, le nouveau gouvernement post-élections législatives a décidé de faire marche-arrière. « Il y a eu une vraie rupture : Jean-Noël Barrot a pris le temps de nous écouter et de nous recevoir, ce n'était jamais arrivé sous Cédric O qui n'écoutait que les grands groupes et les Gafam », raconte Edouard de Rémur, le cofondateur d'Oodrive. Qui poursuit : « Il y a eu une vraie prise de conscience de l'impératif de la souveraineté numérique, et que cette bataille se joue en premier lieu par la maîtrise du cloud ».

Début septembre, à Strasbourg, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, celui du Numérique, Jean-Noël Barrot, et le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, ont fortement désavoué les Gafam américains et soutenu l'écosystème français, reléguant la stratégie Cloud de confiance aux oubliettes. TOO 2022 s'impose ainsi comme la première pierre de la reconquête française dans les logiciels collaboratifs.