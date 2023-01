Haine en ligne : « la complicité » des réseaux sociaux selon l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU a fermement dénoncé vendredi, en l'occurrence lors de la journée de commémoration de l'Holocauste, les "émissions nocives" de haine en ligne, en imputant aux réseaux sociaux une "complicité" dans ce phénomène.

"Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'extrémisme violent que nous affrontons; c'est aussi, de plus en plus, le terrorisme. La menace est mondiale et elle s'accroît. L'un des principaux accélérateurs de cette croissance: le monde numérique", a déclaré Antonio Guterres lors d'une cérémonie à l'Assemblée générale de l'ONU.

"De nombreux pans d'internet deviennent des décharges toxiques où se déversent la haine et les mensonges pernicieux. Ce sont des catalyseurs qui, ayant le profit pour moteur, banalisent l'extrémisme", a-t-il poursuivi.