Haine en ligne : qu'est-ce que le nouveau "délit de mise en danger de la vie d'autrui" ?

Après l'échec de la "loi Avia", largement censurée par le Conseil constitutionnel en juin dernier, le gouvernement planche sur un nouvel arsenal juridique pour lutter contre la haine en ligne. Il examinait ce mercredi en conseil des ministres son projet de loi sur les "les principes républicains" - anciennement dénommé "projet de loi contre le séparatisme".

Après plus d'un an et demi de gestation, le projet de loi d'une cinquantaine d'articles, qui sera débattu l'année prochaine au Parlement, englobe donc un périmètre large : lutte contre l'islamisme radical, amélioration du contrôle des associations, renforcement du principe de neutralité religieuse pour les agents du service public, limitation de la scolarisation à domicile...

Le texte a été enrichi d'un volet numérique, suite à l'assassinat en octobre du professeur Samuel Paty, attaqué sur les réseaux sociaux après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre...