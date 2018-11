Harcèlement : après Google, Facebook promet aussi la transparence

Les géants du Net s'attaquent enfin aux dérives de la "culture tech", ce milieu très -trop- masculin où le sexisme voire le harcèlement sexuel sont très présents. Après Google, qui a renvoyé 48 salariés dont des hauts cadres et encouragé à la libération de la parole des victimes, Facebook a annoncé vendredi 9 novembre que les employés et employées qui dénoncent des situations de harcèlement sexuel ne seront plus contraints par la "clause d'arbitrage" obligatoire, qui les oblige à recourir à une forme de médiation hors tribunaux et privée plutôt qu'à un procès, public.

"La clause d'arbitrage sera dorénavant optionnelle et non obligatoire dans les cas de harcèlement sexuel", a expliqué un des responsables de la communication du groupe à l'AFP. "Le harcèlement sexuel n'a pas sa place chez Facebook", a-t-il ajouté.

Lire aussi : Le harcèlement sexuel au travail reste un tabou pour les chefs d'entreprise

Un fléau jusqu'alors minimisé par les entreprises tech

La politique interne de l'entreprise a également été modifiée: les responsables ou cadres d'un certain niveau seront dorénavant obligés de prévenir le service des ressources humaines s'ils entretiennent une liaison avec un autre employé, pour prévenir de possibles abus.

Ces annonces interviennent alors qu'un autre géant de l'informatique, Google, a également promis jeudi d'abolir le caractère obligatoire des clauses d'arbitrages.

"Il faut reconnaître que nous n'avons pas toujours fait ce qu'il fallait par le passé et nous en sommes sincèrement désolés", a écrit le patron du géant technologique Sundar Pichai dans un e-mail aux salariés transmis à l'AFP. "Clairement nous devons effectuer des changements", a-t-il poursuivi.

Google a notamment promis de communiquer régulièrement le nombre de cas de harcèlement sexuels avérés dans l'entreprise et les mesures disciplinaires prises.

Lire aussi : Comment Google aurait passé sous silence plusieurs cas de harcèlement sexuel