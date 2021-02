Publicité numérique : le commerce en ligne sauve le secteur en 2020

Le marché français de la publicité en ligne est parvenu à amortir le choc de la crise sanitaire et économique en 2020, grâce au boom du e-commerce. C'est ce qu'il ressort de l'Observatoire de l'e-pub, présenté ce mardi par le Syndicat des régies internet (SRI) et l'Union des entreprises de conseil et d'achat média (Udecam).

Si le secteur a fortement ralenti l'année dernière, il arrive tout de même à afficher une croissance de 3% en atteignant 6,07 milliards d'euros. A titre de comparaison, le taux moyen de croissance annuelle du marché de la publicité digitale en France depuis 2013 était de 13%, a chiffré lors d'une visioconférence de presse...