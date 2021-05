Selon le patron d'Apple, l'App Store deviendrait "un grand bazar délétère, si Epic Games était entendu

Alors que le procès intenté par Epic Games contre Apple pour l'abus de position dominante sur le marché des applications se poursuit, Tim Cook, le patron d'Apple, est venu défendre à la barre du tribunal d'Oakland (Californie), le modèle de la firme à la pomme.

Selon, lui, si les applications étaient autorisées plus librement sur les smartphones, comme le souhaite Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, l'App Store, le magasin d'applications sur les iPhone, deviendrait "un grand bazar aux effets délétères".

Pour rappel, Apple a sorti l'an dernier de l'App Store le jeu Fornite après avoir constaté qu'il permettait aux joueurs de contourner le système de paiement de l'App Store, et d'échapper ainsi au prélèvement automatique d'une commission de 30%. Si Fortnite n'est plus disponible sur l'App Store, les joueurs peuvent toujours jouer sur les consoles ou sur PC, fait valoir Apple. Pour autant, être déréférencé de l'App Store est évidemment préjudiciable. Apple compte un milliard d'iPhone actifs dans le monde, et l'App Store propose 1,8 million d'applications.

Modèle économique

Estimant que les règlements d'Apple enfreignent les lois antitrust dans la mesure où la firme à la pomme contrôle le seul moyen de distribuer des applications sur les iPhone et iPad en imposant aux développeurs son système de paiement pour les achats de biens numériques au sein des applis, Epic Games demande donc à la justice d'autoriser des magasins alternatifs et de simplifier l'accès pour les développeurs d'application. Un scénario qui n'est pas sans danger selon Apple.

"Nous ne pourrions plus garantir la protection de la confidentialité et de la sécurité" des données des utilisateurs, a assuré Tim Cook. Sans le processus de vérification des applis, l'App Store deviendrait "un grand bazar aux effets délétères", a-t-il ajouté. "Ce serait aussi terrible pour les développeurs, qui ont besoin que le magasin soit un lieu sûr et de confiance".

C'est tout le modèle économique des applications mobiles qui se joue à ce procès.