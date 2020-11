Site web, click and collect, livraison : guide des solutions françaises pour vendre en ligne

Seuls 30% des commerces en France disposent d'un site marchand. En Allemagne, ce chiffre grimpe à 70%. "Plutôt que de se focaliser sur Amazon, le vrai problème est ici" estime Cédric O, le secrétaire d'Etat à la Transition numérique. Effectivement, le retard des commerces français dans leur transformation numérique, déjà mis en lumière par le premier confinement, devient encore plus dangereux avec le reconfinement. Celui-ci vient ruiner ce qui est normalement leur meilleure période de l'année, marquée par le "Black Friday" (deux semaines de soldes en ligne et en physique en novembre) et surtout par la préparation des fêtes de Noël.

Les commerçants qui vendent des produits dits "non essentiels" doivent donc basculer rapidement dans la vente en ligne. Pour certains, c'est même un enjeu de survie. Une quarantaine de startups françaises proposent des outils pour répondre aux quatre grands défis de la numérisation des commerces : la création d'un site marchand, le choix d'une solution de paiement, l'organisation de la logistique de livraison, y compris le "click & collect" et la gestion de la relation client. Face à l'urgence, par solidarité ou simple opportunisme commercial, certaines ont même lancé des promotions exceptionnelles en cette période de reconfinement. Voici un guide pour y voir plus clair.

Créer et gérer son site marchand : les solutions tout-en-un

Prestashop

La startup fait partie des leaders en France sur ce marché. Son "pack starter e-commerce", très complet, comprend la création d'une boutique en ligne "en quelques jours" et de nombreuses extensions pour créer et gérer son site marchand, du module de paiement à la livraison, en passant par le click&collect, la gestion du catalogue, les avis clients ou encore la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD).

La particularité de Prestashop est son modèle économique : contrairement à de nombreux concurrents dont Dropizi, Shop Application ou Shopify, la startup ne fonctionne pas par abonnement. Une fois le logiciel téléchargé et installé, le client est propriétaire de son site et de ses données, mais ne bénéficie pas de l'avantage principal du format d'abonnement : l'hébergement et la maintenance. Pendant la crise, Prestashop offre une réduction de 250 euros sur son pack, d'ordinaire vendu à 720 euros.

Rapidle, spécialisé dans les métiers de bouche

En hyper-croissance, Rapidle revendique 2.500 commerçants clients et s'est notamment fait un nom parmi les métiers de bouche (restaurants, boulangeries, primeurs, cavistes, boucheries, snacks...) La startup propose la création d'un site marchand et sa gestion de A à Z : hébergement et maintenance, service client par e-mail, click&collect, drive et livraison, marketing.

Elle prend également en compte les contraintes métier de ses clients, avec par exemple l'intégration du paiement par titre restaurant, la vente au poids pour les primeurs, le décalage de production pour les boulangers, l'obligation réglementaire pour la vente d'alcool pour les cavistes ou encore la maîtrise des stocks et l'information sur les allergènes pour les restaurants. Son modèle économique est celui de l'abonnement mensuel, entre 59 euros et 169 euros par mois pour l'option "premium" qui intègre toutes les fonctionnalités.

Kiubi, gratuit pendant trois mois pour les petits commerces fermés par le confinement

La solution de la startup strasbourgeoise met en avant la simplicité de sa solution clés-en-main, destinée aux petits commerçants et aux artisans qui n'ont "ni le temps ni les ressources nécessaires" pour le commerce en ligne. Pendant trois mois, Kiubi offre aux commerçants et artisans forcés de fermer boutique une formule normalement facturée à 69 euros par mois, comprenant la création d'un site web et sa gestion, la propriété du nom de domaine, et une solution de click&collect.

Autres solutions françaises et généralistes : Wizishop (gratuité pendant trois mois pour les petits commerces fermés par le confinement), Shop Application (2 mois gratuits et réduction de 200 euros -290€ à la place de 490€- pour la création d'un site), Urban Hub (offres logistiques personnalisées pour les e-commerçants, création gratuite du site web pendant le confinement).

Pour aller plus loin

Cubyn, l'externalisation de la logistique

Pour les commerçants allergiques à la gestion des commandes en ligne, Cubyn leur permet d'externaliser entièrement leur logistique de traitement et de livraison. Ils envoient leur stock chez Cubyn et le connectent facilement à leur CMS Shopify, Prestashop ou à leur boutique sur Amazon, Fnac, Rakuten, Back Market. Dès qu'une commande est passée, Cubyn prépare le colis et l'envoie en choisissant le meilleur transporteur. En combinant une large palette de partenaires, Cubyn continue de livrer en J+2 et J+1 des zones qui ne sont plus desservies par certains transporteurs en temps de crise, toujours pour environ 30 % moins cher que le marché.

Alma, Lydia, SumUp : des solutions de paiement plus souples

Il est également possible d'intégrer aux solutions généralistes des outils de paiement plus perfectionnés ou dotés d'options spéciales. Alma permet par exemple aux e-commerçants, quelle que soit leur taille, de laisser leurs clients étaler leur paiement en trois ou quatre échéances. L'application Lydia Pro permet d'encaisser à distance des règlements par carte bancaire, sans être en contact avec le client et en toute sécurité. Enfin, SumUp envoie un terminal de paiement électronique préconfiguré, permettent aux commerçants d'accepter simplement et sans engagement tous les moyens de paiement, à la fois en magasin et en ligne.

Vendre sur une marketplace : quelles alternatives à Amazon ?

Les généralistes : Cdiscount, Rakuten, eBay

Tous les trois proposent des services gratuits et des promotions pendant le confinement voire au-delà pour les commerces touchés par la fermeture administrative de leur activité. Le français Cdiscount propose ainsi pour toute nouvelle entreprise qui s'inscrit jusqu'au 31 décembre la gratuité de l'abonnement et des commissions sur le click&collect jusqu'à fin avril 2021, ainsi qu'une vitrine personnalisé, MyShop, pour exposer ses produits sur Cdiscount.

De son côté, Rakuten France (anciennement PriceMinister) lance l'opération "e-commerce pour tous" pour permettre aux milliers de commerçants contraints de fermer leurs boutiques physiques, d'ouvrir gratuitement une boutique en ligne. Enfin, l'américain eBay offre aux commerçants touchés par le confinement jusqu'à 3 mois de commissions de vente, ainsi que jusqu'à 12 mois d'abonnement à une Boutique eBay.

Carrefour intègre les produits des petits commerces à son catalogue

Numéro deux français de la vente de produits alimentaires en ligne derrière E-Leclerc.drive (et devant Amazon), Carrefour propose une solution de dépannage pour les commerçants fermés, qui leur permet de vendre sans dépense marketing ni développement d'un site internet en urgence. L'enseigne leur propose la mise en ligne de leur offre sur son site Carrefour.fr et l'accès gratuit à sa marketplace jusqu'à la fin de l'année.

Les "Amazon locaux" ont le vent en poupe

Les petits commerces peuvent également rejoindre les nombreux plateformes qui permettent d'acheter en ligne des produits issus des commerces de proximité. Ces "Amazon locaux" fleurissent en ce moment. Ma Ville Mon Shopping (filiale du groupe La Poste), Epicery, Wishibam, Mon Petit E-Commerce ou encore Teekers font partie des nombreuses solutions de e-commerce local, où les commerçants ont leur propre page avec leurs produits et où il suffit pour les particuliers de rentrer son adresse pour voir les e-commerçants à proximité, faire ses courses en ligne, et se faire livrer ou aller chercher les produits en "click & collect".

A ces startups nationales dont le service se décline dans toutes les villes, s'ajoutent aussi des initiatives purement locales, comme Shop In Limoges, le "Amazon local" des commerces de Limoges, ou encore Dans ma zone, "l'Amazon des produits d'Occitanie" lancé par la présidente de la Région, Carole Delga.