Zoom cède à la censure chinoise : quand la Silicon Valley s'aplatit face à la Chine

En se soumettant à la censure chinoise, Zoom montre-t-il qu'il est vraiment entré dans le club des géants mondiaux de la tech ? Dans un communiqué publié jeudi soir, l'entreprise américaine de visioconférence, qui a explosé à la faveur du confinement, a reconnu avoir cédé aux demandes du gouvernement chinois de fermer certains comptes de militants aux États-Unis et à Hong Kong. La raison : ces activistes voulaient utiliser Zoom pour commémorer le 31ème anniversaire de la répression meurtrière chinoise de la place Tiananmen qui, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, avait mis fin à sept semaines de manifestations pro-démocratie en Chine.

Cette confirmation intervient alors que Lee Cheuk-yan, qui préside l'Alliance Hong Kong, laquelle organise tous les ans la veillée à Hong Kong qui commémore la répression de Tiananmen, a indiqué jeudi à l'AFP que son compte Zoom avait été suspendu depuis le 22 mai, après qu'il eut tenté d'organiser une conférence en ligne sur l'influence de la Chine dans le monde.

«Le compte avait été suspendu avant que la discussion ne débute. J'ai demandé à Zoom les raisons de cette censure politique mais on ne m'a jamais répondu», a-t-il dit.

Son organisation avait pu auparavant tenir deux autres conférences en ligne «sans aucun problème», a précisé M. Lee. Privé d'accès à Zoom, il s'était rabattu sur Facebook et YouTube, qui sont accessibles à Hong Kong mais interdits en Chine, a-t-il expliqué. Trois autres militants des droits de l'homme, aux États-Unis et à Hong Kong, ont aussi annoncé que leurs comptes ont été fermés, puis rouverts.

Zoom se retranche derrière la loi mais reconnaît une "erreur"

"Comme toute société planétaire, nous devons respecter les lois en vigueur dans les juridictions où nous opérons", a indiqué Zoom en début de semaine. Dans son communiqué plus détaillé jeudi soir, l'entreprise explique avoir été alertée par le gouvernement chinois sur la tenue prévue de quatre réunions publiques en ligne pour commémorer Tiananmen.

"Le gouvernement chinois nous a informé que cette activité était illégale en Chine et a demandé à Zoom de supprimer les réunions et les comptes les accueillant", explique l'entreprise californienne, qui souligne avoir agi contre des rencontres auxquelles participaient des utilisateurs de Chine continentale. "En l'espèce, nous avons pris la décision de mettre fin à trois des quatre rencontres et de...