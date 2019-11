L'enfer du « travail du clic » peut-il vraiment être éthique ?

Feriez-vous des tâches simples et répétitives, sur votre ordinateur et depuis votre canapé, pour quelques euros de plus ?

Le géant du e-commerce et du cloud Amazon pense que oui, et a créé en 2006 une plateforme nommée Mechanical Turk. Elle permet aux entreprises et aux chercheurs de proposer à une masse de travailleurs indépendants la réalisation de micro-tâches de quelques secondes à quelques minutes. En tant qu'intermédiaire, Amazon prend un pourcentage de la transaction.

Ce type de travail, baptisé « crowdsourcing » en anglais et « travail du clic » en français, se décline sous de nombreuses formes : détourer des éléments sur une image, vérifier la couleur d'un objet, écrire une fiche de description d'un produit, confirmer la transcription d'un enregistrement de quelques secondes... Les finalités sont tout aussi variées : fournir des données annotées aux intelligences artificielles, valider des processus de certification, améliorer le référencement de produits...

Si Amazon Mechanical Turk (AMT) a lancé le modèle, d'autres l'ont rapidement imité (Figure Eight, Microworkers,...