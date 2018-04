Entrée en Bourse : "Spotify n'a jamais été une entreprise normale"

C'est le grand jour pour Spotify. Le numéro un mondial du streaming musical, fondé en 2006, fait son entrée à la Bourse de New York, ce mardi, sous le symbole "SPOT". La plateforme suédoise figure parmi les introductions "tech" les plus attendues de l'année, aux côtés notamment de Dropbox. Car Spotify privilégie une cotation directe, une procédure atypique qui pourrait inspirer d'autres licornes du secteur.

En effet, cette forme d'introduction en Bourse inhabituelle ne prévoit pas d'émission de nouvelles actions : elle permettra uniquement aux actionnaires actuels de revendre leurs titres. Réputée comme plus simple, la cotation directe permet aussi à l'entreprise nouvellement cotée d'économiser certains coûts, comme ceux liés aux commissions.

"Spotify ne lève pas de capitaux, et nos actionnaires et employés sont libres d'acheter et de vendre nos actions depuis des années. Alors que demain [mardi] nous placera sur le devant de la scène, cela ne change pas notre identité, ce que nous sommes, ou comment nous opérons" a écrit Daniel Ek, PDG et fondateur de Spotify dans une lettre destinée aux employés, et publiée sur Internet lundi, la veille de l'introduction en Bourse.