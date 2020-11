Le cloud, un marché de géants et de challengers de plus en plus convoité

À l'heure du télétravail, du développement d'outils de collaboration à distance et de l'explosion de l'e-commerce, le cloud est sur toutes les lèvres. Mais a quoi correspond l'"informatique en nuage", aussi vaste que les 44 zettabytes (soit 1.000 puissance 7 bytes) qui constituent, en 2020, "l'univers digital", selon des chiffres cités par le World Economic Forum ? Technologie indispensable à la transformation numérique, le cloud computing permet d'accéder à distance, sur Internet, à des ressources informatiques (infrastructures, logiciels, services de stockage et de transferts de données) qui devaient auparavant être intégrées localement. Si le concept du cloud a été théorisé dès les années 1960, les premiers services sont apparus dans les années 1980, avec l'idée de mutualiser certaines tâches grâce à un réseau réseau informatique plutôt que de solliciter un seul appareil.

Aujourd'hui, le cloud est partout. Il permet le fonctionnement de services extrêmement populaires comme Netflix, Twitch, Spotify, Dropbox ou Google Drive. Le cloud est tellement vaste qu'il désigne en réalité une multitude de services très différents, qui peuvent se séparer en trois grandes familles : les services d'infrastructures (IaaS, ou infrastructure as a service), les plateformes de services (PaaS, ou plateforme as a service) et les logiciels hébergés dans le cloud (SaaS, ou software as a service). Dominé par des acteurs américains, le cloud d'infrastructures devient aussi un enjeu géopolitique, avec l'Union européenne qui souhaite, pour des raisons de souveraineté, avoir son propre géant du cloud. Une promesse encore loin de se concrétiser. Le 10 novembre, un "partenariat stratégique" était par exemple annoncé entre Google et OVHcloud - permettant au français d'utiliser une technologie du groupe américain.

IaaS, PaaS et SaaS : les trois grandes familles du cloud

Avec l'enjeu de la souveraineté, se pose logiquement la question de la propriété. C'est ce qui fait la différence majeure...