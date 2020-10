IBM se scinde en deux pour mieux se focaliser sur le cloud et l'IA

IBM va scinder ses activités en deux : d'un côté, le géant de l'informatique américain va se séparer de la gestion d'infrastructures et créera "vers la fin 2021" dans ce but une nouvelle société (nom de code, NewCo) qui sera cotée. Sous la marque ancestrale IBM -la société est née en 1911...-, il conserve deux activités sur lesquelles il veut désormais focaliser toute son attention: l'informatique dématérialisée (le "cloud") et l'intelligence artificielle, a annoncé le groupe dans un communiqué jeudi.

Le nouveau IBM tourné vers le futur, NewCo vestige du passé

Arvind...