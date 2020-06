4 questions pour comprendre Gaia-X, le projet de cloud européen

Parmi les principes fondateurs du projet européen, figure la réversibilité. Gaia-X vise à permettre aux entreprises européennes de basculer facilement d'une offre de cloud à l'autre. Le but : sortir de la "dépendance excessive" aux géants du numérique (américains, notamment), selon Bercy. (Crédits : iStock)

Après 18 mois de négociations, la France et l'Allemagne officialisent ce jeudi le lancement du projet de cloud européen. Baptisé Gaia-X, cet écosystème de services doit voir le jour début 2021. Le but : tenter de reconquérir la souveraineté numérique de l'Europe et assurer la sécurité des données des entreprises, alors que le Vieux Continent est actuellement ultra-dépendant des infrastructures de cloud américaines et chinoises. Mais certains mastodontes américains, comme Amazon et Microsoft, participent déjà à des groupes de travail sur ce projet européen... Décryptage.