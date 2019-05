Le titre de transport sur mobile arrive en Ile-de-France

Ile-de-France Mobilités va lancer fin septembre des tickets et abonnements dématérialisés, dans un premier temps sur smartphone Samsung ainsi que pour les abonnés Orange, a annoncé vendredi la présidente de l'autorité régionale des transports, Valérie Pécresse, à l'occasion du salon VivaTech. Le service permettra, par validation via la technologie NFC (sans contact entre la borne et l'appareil) de valider ses titres de transport pour emprunter l'ensemble du réseau RATP et SNCF dans la région parisienne, via une application sur laquelle les voyageurs pourront acheter tickets, en carnet ou à l'unité, ou abonnement.

"Grâce à ce nouveau service, finie l'attente devant l'automate en gare ou en station pour recharger son passe Navigo ou acheter ses tickets, l'achat et la validation du titre de transport seront possibles depuis tous les téléphones mobiles compatibles", a déclaré Valérie Pécresse, qui est aussi présidente de la région Ile-de-France. "C'est une première mondiale! Nous serons la première métropole en septembre à mettre les forfaits sur un smartphone", alors que d'autres le font déjà pour les tickets ordinaires, a expliqué l'élue à l'AFP.

60% des utilisateurs concernés

Dans un premier temps, une quinzaine d'appareils de Samsung, des gammes Galaxy A, Galaxy S et Galaxy Note, offriront ce service, qui sera aussi disponible pour les abonnés de l'opérateur Orange disposant d'un smartphone fonctionnant sous Android muni de la technologie NFC. Ces deux populations représentent près de 60% des utilisateurs du réseau francilien, selon Mme Pécresse. Parmi eux, 90% ont un smartphone -y compris les touristes et visiteurs-, et 80% de ces 90% possèdent un Android, Samsung revendiquant une part de marché de 50% dans la région.

Le chinois Huawei "a garanti qu'il allait adopter la même solution que Samsung dans les mois qui viennent", a précisé Mme Pécresse.

"Nous avons dû faire évoluer un élément de sécurité physique des appareils pour les rendre accessibles à l'application" Ile-de-France Mobilités, une intervention spécifique pour le matériel vendu en France, a expliqué à l'AFP Laurent Moquet, directeur marketing mobile sur le marché entreprises de Samsung. Les appareils ont également intégré un élément permettant la validation et le contrôle des titres de transport même si le smartphone est éteint ou n'a plus de batterie. "Il nous faut continuer à apporter des services au grand public, avec le mobile comme point d'accès des interactions numériques", a estimé Laurent Moquet, pour expliquer cette adaptation.

Des négociations avec Apple au point mort

"Il nous manque Apple!" et les 20% de propriétaires d'Iphone, a souligné Valérie Pécresse. "Je regrette vraiment que les négociations qui sont en cours depuis un an avec Apple n'avancent pas" malgré les promesses, a-t-elle ajouté.

Le service a été testé, sous le nom Navigo Lab, auprès de 3.500 utilisateurs volontaires, sur tous types d'appareils, depuis l'automne dernier par Ile-de-France Mobilités qui estime que 80% des utilisateurs se sont dit satisfaits, 88% d'entre eux souhaitant continuer à l'utiliser. Pour l'étape suivante -outre l'intégration des appareils d'Apple-, indique Valérie Pécresse, "en juin 2020, le carnet de tickets de métro traditionnel ne sera plus vendu en Ile-de-France. Donc il passera en offre mobile sur smartphone, soit sur des cartes", de type Navigo.