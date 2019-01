Paris fait un premier pas vers la gratuité des transports

Dès novembre dernier, Anne Hidalgo l'avait assuré à La Tribune : "Ma conviction est qu'il y aura des formes de gratuité". Le 10 janvier 2019, la maire (PS) a annoncé la gratuité des transports publics pour les Parisiens de 4 à 11 ans et pour les handicapés de moins de 20 ans, le remboursement de 50% du Pass Navigo des collégiens et lycéens, et la gratuité de l'abonnement Vélib' pour les adolescents de 14 à 18 ans à partir du 1er septembre 2019. Elles viennent s'ajouter à la gratuité du pass Navigo pour les adultes handicapés et les seniors parisiens sous condition de ressources en vigueur depuis juin 2018.

Ces quatre nouvelles mesures seront, elles, financées par "des redéploiements" à hauteur de 5 millions d'euros en 2019 (un trimestre), puis de 15 millions d'euros les années suivantes. La ville prévoit de les "autofinancer" grâce aux recettes du nouveau marché de mobilier urbain d'information (panneaux d'affichage municipal et publicitaire, ndlr).

Deux autres propositions en attente de validation de l'État

« Avec ces mesures, nous faisons le pari de la jeunesse pour accélérer la transition énergétique », a déclaré Anne Hidalgo. « Nous renforçons aussi le pouvoir d'achat des familles parisiennes, dont je tiens à ce qu'elles puissent vivre et s'épanouir à Paris. »

Parmi les autres propositions de ses trois adjoints, figure aussi le remboursement intégral du Pass Navigo pour les salariés qui gagnent moins d'1,5 smic ainsi que pour les familles monoparentales. « Cette disposition relève de l'État et nécessite un financement par les entreprises », souligne Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) aux Finances. « Nous espérons qu'elle figurera dans la prochaine loi de mobilité. »

"Démagogie et inefficacité" d'après les Républicains

Le Medef Paris n'a pas tardé à réagir, rappelant que les entreprises contribuent à 41% du financement des transports en commun franciliens et qu'elles sont "taxées" à hauteur de 3.000 euros par salarié et par an, pour financer les collectivités et l'autorité organisatrice. Son président Jean-Louis Schilansky préfère les remettre « au cœur du projet. Elles ont les solutions : innovations technologiques, nouveaux modèles économiques et capacité d'investissements ».

Dans l'opposition politique, les Républicains dénoncent des actions « aussi démagogiques qu'inefficaces en application cinq mois avec les élections municipales » et déconstruisent deux d'entre elles : « Les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d'un demi-tarif, et les collégiens et lycéens parisiens bénéficient déjà d'une réduction de 50% grâce à l'aide de la région ». D'après leurs calculs, la gratuité pour les moins de 12 ans coûtera même 51 millions d'euros. Ils recommandent, au contraire, la gratuité du Vélib' pour l'ensemble des Parisiens.

Vers une Métropole autorité de transports de second rang ?

Le rapport remis à la maire de Paris, première vice-présidente de la métropole du Grand Paris (MGP), propose par ailleurs de mettre en place un guichet unique pour les aides financières à la mobilité instaurées par les différentes collectivités à l'échelle de la MGP. C'est pourquoi Anne Hidalgo plaide pour la métropole comme autorité de second rang après la région en matière de transports. Sa rivale Valérie Pécresse a néanmoins toujours refusé de céder un pouce de son pouvoir.

Parmi les autres idées, l'une consisterait à créer une plateforme ouverte aux différents territoires afin d'organiser la mise en place de packs de mobilités intégrant services publics et services privés. Une autre serait de réserver la voie de gauche du périphérique parisien aux véhicules transportant au moins deux personnes d'ici à 2024 au plus tard. La municipalité fait ainsi déjà savoir que certaines de ces pistes seront portées dans le débat public.

IDFM (ex-STIF) refuse d'être "le tiroir-caisse"

La présidente (LR) d'Île-de-France Mobilités (ex-STIF) et patronne du conseil régional, Valérie Pécresse, n'a pas encore réagi directement. En revanche, ses proches ont estimé, auprès du Parisien, que « la gratuité, ça se paye ». Paris « devra compenser à l'euro près », ont-ils prévenu, ajoutant qu'IDFM n'était « pas un tiroir-caisse ».

En référence à l'ex-gestion socialiste et écologiste de la région, ce même entourage qualifie en outre « les besoins de modernisation considérables sur un réseau vétuste, héritage de madame Hidalgo et de la majorité de gauche qui a géré les transports pendant dix ans ».

En octobre dernier, les huit experts mandatés par le conseil régional, qui avait lui aussi commandé une étude sur les gratuités des transports, avaient par ailleurs conclu à une diminution infime de la circulation (d'environ 2%) qui se serait accompagnée d'une saturation encore plus importante des transports en commun. Sans parler du manque à gagner de 3,3 milliards d'euros de billetterie. C'est peu ou prou ce qu'écrivent les auteurs du rapport parisien : « La gratuité totale coûterait cher à la collectivité pour un impact marginal sur l'environnement, et ce, au prix d'une tension accrue sur le réseau de transport collectif ».