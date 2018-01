"Orange envisage de couper la diffusion de TF1 à ses abonnés"

Le bras de fer entre Orange et TF1 se poursuit. Selon nos informations, les négociations liées au renouvellement du contrat de distribution des chaînes gratuites du groupe de télévision (TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI) par l'opérateur historique sont particulièrement difficiles. Depuis des mois, TF1 négocie avec les fournisseurs d'accès à Internet pour qu'ils le payent en échange de la fourniture de ses chaînes. Concrètement, le groupe de télévision de Martin Bouygues a proposé au printemps dernier une nouvelle offre « TF1 premium », enrichie de nouvelles fonctionnalités, aux opérateurs télécoms, en échange d'une hausse de la rémunération de ses services. Si TF1 a depuis trouvé un terrain d'entente avec SFR, les discussions butent toujours avec Orange. Et ce, alors que le précédent contrat de distribution entre les deux acteurs s'est achevé en décembre 2016.

Les négociations entre les deux coqs, qui ont été plusieurs fois prolongées, sont censées s'achever le 31 janvier prochain. Mais elles seraient si difficiles que, selon nos informations, l'opérateur historique se prépare, d'un point de vue technique, à la possibilité de couper la diffusion des chaînes gratuites de TF1, replay compris, à ses abonnés. Cette interruption, a priori temporaire, pourrait être effective début février, seulement si, bien sûr, les négociations demeuraient bloquées. Dans ce même cas, Orange envisage de prévenir en amont ses abonnés d'une éventuelle coupure. Et leur fournir une solution alternative (via le « tuner TNT » de leur box) pour avoir tout de même accès aux chaînes de TF1. Même si cette solution sera loin d'être disponible pour tout le monde. Interrogés à ce sujet par La Tribune, Orange et TF1 ne font « pas de commentaire ».

Un enjeu énorme pour les deux acteurs

Cette prise de bec intervient alors que la semaine dernière, Orange s'est entendu avec M6 sur « un nouvel accord de distribution global » de ses chaînes, ont indiqué les deux groupes. Si le montant de ce deal n'a pas été précisé, celui-ci concerne, outre la diffusion des chaînes, plusieurs « services » et « fonctionnalités enrichies ». Parmi eux, on trouve notamment des fenêtres de diffusion étendues pour les replays, ou des programmes en avant-première, avant leur sortie à la télévision. Si Orange et TF1 finissent par s'entendre sur un nouvel accord de distribution, celui-ci devrait, vraisemblablement, comprendre aussi de nouveaux services et fonctionnalités en contrepartie d'une rémunération.

L'enjeu , pour les deux acteurs, est énorme. D'un côté, on imagine mal le leader des télécoms, qui revendique un positionnement premium, bannir les très populaires chaînes de Martin Bouygues auprès de ses millions d'abonnés. De l'autre côté, Orange représenterait pas moins de « 25% de l'audience cumulée de TF1 en France », a affirmé Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur, en avril dernier.