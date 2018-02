Orange-TF1 : les négociations toujours dans l’impasse

Le torchon continue de brûler entre Orange et TF1. Les deux acteurs ne sont toujours pas parvenus à trouver un terrain d'entente concernant le renouvellement du contrat de distribution des chaînes du groupe de Martin Bouygues (TF1, TMC, TFX , TF1 Séries Films et LCI) par le géant français des télécoms. Depuis un mois, les deux cadors ne cessent de montrer leurs muscles pour tenter de prendre l'ascendant. Mais pour l'instant, rien n'y fait. Le chèque demandé par TF1 à Orange pour sa nouvelle offre « TF1 Premium », enrichie de nouvelles fonctionnalités, est encore jugé déraisonnable par l'opérateur historique.

Pour tenter de déminer la situation et d'en finir avec ce bras de fer, Gilles Pélisson, le président de TF1, s'est montré optimiste ce dimanche. Dans le JDD, il a affirmé avoir « bon espoir de trouver rapidement un accord satisfaisant pour toutes les parties ».

« Notre ambition est de nouer des partenariats forts avec les distributeurs et de concevoir, avec eux, la télévision de main, a-t-il ajouté. Chaînes de télévision et distributeurs ont tout intérêt à unir leurs forces pour proposer aux téléspectateurs et aux abonnés une offre audiovisuelle ambitieuse, constituée de contenus uniques et de services qui en modernisent la consommation. »